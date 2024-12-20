聖誕節之際，克拉耶夫斯基樞機前往烏克蘭贈送“移動醫院”

聖誕節來臨之際，教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機再次前往烏克蘭，帶去教宗的援助物品。樞機將以教宗的名義轉交一輛醫療露營車和六台超聲波機器。

（梵蒂岡新聞網）聖座愛德服務部部長克拉耶夫斯基樞機再次前往烏克蘭，自俄烏戰爭爆發以來，這位波蘭樞機已前往這個“飽受折磨”的國家十來次。在聖誕節來臨之際，他再次回到烏克蘭，將教宗的關懷帶給因戰爭後果而痛苦的人，並轉交教宗贈送的援助物品。

克拉耶夫斯基樞機在這次新的旅程中，將以教宗方濟各的名義把一輛大型醫療露營車和六台超聲波機器贈送給遭轟炸和被摧毀的醫院。數日前，教宗親自降福了醫療露營車。這輛車可說是一個小小的移動醫院，能在裡邊進行外科手術。

聖座新聞室公布的一份公告指出，“教宗方濟各每天為這個因戰爭飽受折磨的國家的和平祈禱，但在我們將慶祝耶穌誕生的這些日子裡，他願意以具體方式臨在於他們中間”。公告中寫道，“克拉耶夫斯基樞機在烏克蘭的行程中，將探望不同的團體以會見正在受苦的人們，與他們一起努力敞開心中的‘希望之門’，並為他們極其渴望的和平祈禱”。

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