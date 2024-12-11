帕羅林樞機：在敘利亞，願每個人未來都能得到尊重

聖座國務卿帕羅林樞機在米蘭天主教大學出席一場與伊斯蘭世界對話的會議，在會議的間隙接受記者的採訪就目前敘利亞的局勢發表評論。他表示，敘利亞“政權在短時間內就倒台了，讓我們看看前景如何”。

（梵蒂岡新聞網）聖座對敘利亞的局勢發展“如此之快”表示關切，那裡一個看似穩固的政權被“清除了”。但願接下來無論誰掌權，都能建立“一個尊重所有人的政權”。這是聖座國務卿帕羅林樞機在阿薩德總統倒台後，對敘利亞局勢發表的感想。米蘭天主教聖心大學近日舉辦一個主題為“為了對話的研究，阿拉伯伊斯蘭研究阿爾伊薩研究獎”的會議，在會議的間隙，帕羅林樞機接受了記者的採訪。

敘利亞局勢的快速變化

帕羅林樞機表示：“我相信，我們所有人都在關切敘利亞正在發生的事情，也因為這些事件發生得如此之快，很難理解正在發生的事情。它給我的印象是，一個看似如此強大、如此穩固的政權，在短時間內就被完全清除了。”

聖座國務卿敦促謹慎行事：“現在，讓我們看看會開啟什麼局面......也許現在預測還為時過早。我們對於尊重基督徒團體一事有所期許，也就是說，我們真心希望在未來所有人都能夠得到尊重。”但願接下來執政的那些人“也能努力建立一個對所有人開放並尊重所有人的政權”。

聖座的行動

最後，帕羅林解釋道，聖座無論如何都繼續其對話和外交工作，即使沒有“正式角色”也不例外。例如，在烏克蘭，雖然“尚未開始任何類型的正式談判，但我們利用一切情況來創造條件，好能開啟對話，並解決停火、釋放人質和人道救援等方面的問題”。

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