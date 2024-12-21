帕羅林樞機探訪聖嬰醫院：願禧年成為所有人的希望之路

聖誕佳節將至，帕羅林樞機依循慣例探訪了梵蒂岡的耶穌聖嬰兒童醫院，並在那裡會見了醫生、護士、病童及其家屬。在醫院小堂裡，帕羅林樞機與醫院牧靈工作者一同靜默片刻，隨後前往腎臟科和風濕科問候病童：“願希望駐留你們心間，且愈發堅定”。

（梵蒂岡新聞網）“今年的聖誕夜，又逢聖門開啟，進入以希望為主題的禧年。願這成為所有人的希望之路。我們每個人都需要希望”。這是聖座國務卿帕羅林樞機於12月20日向耶穌聖嬰兒童醫院團體表達的祝願。每年這個時候，帕羅林樞機都來到這所醫院，為病童們送上聖誕祝福和教宗的關懷。

問候醫護人員，擁抱病童及其家屬

帕羅林樞機於當日下午抵達耶穌聖嬰兒童醫院賈尼科洛山院區，受到院長奧內斯蒂（Tiziano Onesti）的接待。隨後，樞機在醫院的小堂內佇足，醫生、護士、病童及其家屬的代表早已在內等候，樞機與醫院的牧靈工作者一同靜默了片刻。隨後，樞機依循傳統向整個聖嬰醫院大家庭送上了聖誕祝福。接著，在奧內斯蒂院長、薩爾維亞蒂（Maria Grazia Salviati）公爵夫人、醫療部主任拉波尼（Massimiliano Raponi）的陪同下，樞機探訪了腎臟科和風濕科，向病童及其家屬致以問候。

耶穌聖嬰兒童醫院，希望之地

帕羅林樞機給病童帶去了“教宗方濟各的問候”，並提到即將於12月24日開啟的禧年。樞機祝願聖年成為一個充滿希望的時期，在這個本就是“希望之地”的耶穌聖嬰兒童醫院，病童的希望是“恢復健康，重拾正常生活”。樞機繼續說道，“這裡給予人們照護”， “我們的很多希望會落空，可耶穌不會讓我們失望。我們必須堅信天主聖言，相信祂給予我們的承諾。因此，願你們每個人都懷揣希望，尤其處於困境時，願希望駐留你們心間，並愈發堅定。祝你們和你們的家人聖誕快樂”。

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