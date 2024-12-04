樞機諮議會探討集體領導、女性角色、聖座大使和世界危機

樞機諮議會於12月2日至3日在聖瑪爾大之家召開會議，深入探討關於教會和世界現況的若干議題，並且沿著最近舉行的世界主教會議的軌跡前行。教宗方濟各也親自出席。

（梵蒂岡新聞網）教會內的集體領導、女性的角色、近期舉行的世界主教會議、《你們去宣講福音》宗座憲章在教區公署內的落實、聖座大使的議題，以及對危機與衝突下的世界局勢的擔憂及希望。這些是樞機諮議會今年12月在會議上討論的主題。樞機諮議會由9位樞機組成，旨在輔佐教宗方濟各並提供建言。

教會內的集體領導

繼今年2月、4月和6月的會議後，樞機諮議會12月2日至3日在梵蒂岡聖瑪爾大之家舉行的會議是2024年的最後一次，教宗方濟各親臨與會。聖座新聞室通知，本次會議探討了許多主題，首先是與聖座封聖部部長塞梅拉羅（Marcello Semeraro）樞機一起討論了「教會內的集體領導，因此談了地方教會與教會會議之間的關係，然後針對剛閉幕的世界主教會議一同進行交談」。

婦女和聖座大使的角色

此外，會議上也「深入探討了婦女在教會內的角色，為樞機諮議會最近四次會議過程中浮現的問題找出一個概述」。最後，與會者談論了在教區公署內研究並落實《你們去宣講福音》宗座憲章的原則與準則，以及「在同道偕行的傳教願景下聖座大使的角色」，並且與相關研究小組主席、孟買總主教格拉西亞斯（Oswald Gracias）樞機交談。

省思教會和世界的情況

聖座新聞室進一步表示，「一如既往，樞機諮議會的會議是個機會，藉以對樞機們出身背景各地區的教會和世界現況進行全面省思，分享對當前衝突與危機形勢的擔憂及希望」。

樞機諮議會預計將於2025年4月份舉行下一次會議。

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