聖座新聞室介紹禧年藝術展：監獄裡的希望之門

在禧年的機會上，聖座文化教育部在聖座新聞室召開記者會，介紹有關當代藝術的規劃。意大利和世界各地的監獄將迎來「希望之門」，和解大道將開啟「和解五號」展覽空間。

（梵蒂岡新聞網）聖座文化教育部部長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機於12月17日在聖座新聞室舉行記者會，介紹禧年期間一系列的當代藝術活動，主題為「在監獄裡的當代藝術：希望的挑戰」。意大利司法部監獄管理司司長魯索（Giovanni Russo）、「和解五號」策展人佩雷拉（Cristiana Perrella）女士，以及「希望之門」國際項目策展人蘭佩洛（Davide Rampello）都出席了記者會。

藝術不是少數人的奢侈品

位於和解大道上的「和解五號」（Conciliazione 5）展覽空間在聖年期間全年無休地開放，以便於朝聖者上前參觀藝術品。參與開幕的首位藝術家是以大型肖像畫聞名的嚴培明（Yan Pei-Ming）。

門東薩樞機強調，藝術不是也不應該被視為少數人的奢侈品。在這層意義上，藝術反映出人的狀態。

在監獄開啟「希望之門」

意大利管理監獄的魯索發言時首先談起在威尼斯雙年展期間於朱代卡女子監獄設置聖座展館的經驗，以及他在那裡與教宗方濟各的談話。

他說：「我們大力操辦，以回應聖父教宗的意願，即在我們的多所監獄裡也敞開『希望之門』和『天主眷顧之門』。我們與聖座一起規劃了其它活動，特別是極具藝術價值的活動，人們和其它監獄單位很快就會投入其中。」首項活動將在接下來幾個月內於天皇后監獄進行。

「希望之門」項目負責人蘭佩洛指出，熱愛文化意味著「陶冶自身」，這是對抗絕望的有力解藥。

《我包羅萬象》

此外，在羅馬雷比比亞監獄12月26日開聖門當天，藝術家塞納托雷（Marinella Senatore）女士策劃的展覽將在那裡揭幕，題名為《我包羅萬象》。這場展覽由監獄全體人員通力合作完成，設計給服刑人及其家屬觀賞。

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