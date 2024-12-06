加拉格爾總主教敦促歐安組織恢復赫爾辛基精神

聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教在歐洲安全與合作組織第31次部長級會議上發言，敦促成員國秉持「赫爾辛基精神」跨越分裂，一起合作應對當前的全球挑戰。

（梵蒂岡新聞網）在歐洲安全與合作組織準備於2025年慶祝成立50週年之際，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教表達了聖座的「重大關切」，即歐安組織成員之間日漸加劇的分裂掩蓋了其根基，而且影響歐安組織在不斷升級的全球挑戰中的工作。

歐安組織於12月5日在馬耳他舉行第31次部長級會議。加拉格爾總主教在此會議上表示，「現在的關鍵在於維持歐安組織，尤其是在必須對話、緩和局勢、緩解關係的此刻」。

堅守歐安組織的創始原則

加拉格爾總主教在聲明中強調了堅守歐安組織創始原則的重要性，以應對今日世界面對的新挑戰。歐安組織的創始原則寫在1975年的《赫爾辛基最後文件》裡。

總主教指出，這份歷史性的協議旨在緩解冷戰的緊張局勢。其基礎是了解「和平不僅是沒有戰爭或維持權力平衡，而且各國要遵守國際法的義務，尊重所有普世人權，締造友善的關係、有建設性的對話與合作的成果」。

成員國之間的分裂與信任崩毀

然而，這願景如今已經大打折扣，因為歐安組織內部在程序上缺乏共識，而且「某些參與的國家之間互相信任的崩毀愈加嚴重，意識形態的侵略日增，以及公然忽視」這些創始原則。

加拉格爾總主教特別談到，目前在烏克蘭的戰爭，以及更廣大範圍的地緣政治緊張局勢造成歐安組織內部分崩離析。此外，總主教也提到歐安組織領導層的空缺遲遲未補，以及決策進程有所欠缺。

這位梵蒂岡外交人員指出，歐安組織的「力量和獨特之處在於視角的多樣性，這充實了其對話和決策進程」。他提醒要當心歐安組織變成「只有想法類似的國家」聚集在一起的論壇，這樣會導致「自我毀滅」或是扭曲「赫爾辛基精神」。

歐安組織是不可或缺的對話平台

加拉格爾總主教最後再次肯定歐安組織作為對話與談判平台的重要角色。他敦促會員國要維護其獨特使命，並呼籲要努力加強對話、緩解緊張局勢、凝聚共識；在當前全球緊張局勢之下，更要如此。

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