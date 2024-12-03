聖座將臨期三場默想將以希望為主題

教宗府新任講道神師、方濟各加布遣會士帕索里尼神父將主持首次將臨期默想。他邀請參加默想的人“懷著新希望認出將我們引向人類奧秘的那些門”。

（梵蒂岡新聞網）“希望的門：經由基督誕生的預言走向聖年的開啟”。這是教宗府新任講道神師、方濟各加布遣會士帕索里尼（Roberto Pasolini）神父將臨期首次講道的主題。這次講道將於12月6日、13日和20日在保祿六世大廳舉行，將有樞機、總主教和主教、教宗府人員，以及聖座和梵蒂岡城國政府、羅馬主教府的工作人員和為教宗府禮儀服務的修會總會長。

帕索里尼神父在教宗府的邀請函中寫道，“今年的將臨期，我們所準備的不僅是基督的誕生，也朝向即將來臨的禧年”。這段禮儀時期是讓我們再次“體驗天主大愛的恩寵時機，在心中激起在基督內必能得救的希望”，就如教宗在《望德不叫人蒙羞》禧年詔書中所指示的那樣。

驚喜、信賴和渺小之門

“先知們的聲音在這禮儀時期中如此清晰而堅定，強烈地敦促我們在邁向天國的道路上不要迷失方向”。帕索里尼神父邀請參加將臨期默想的人聆聽這些聲音，好能“懷著新希望認出將我們引向人類奧秘的那些門”。

教宗府講道神師解釋道，這些門是“帶來驚喜的門，讓我們懂得欣賞臨在於世界和歷史中的福音種子”；是“信賴之門，幫助我們以尊重和開放的心走向他人”；同時也是“渺小之門，使我們不怕最終成為我們自己”。

內心轉變的步伐

在禧年即將來臨之際，教宗府講道神師重溫保祿六世開啟1975年禧年的講話：“慶祝禧年，以其簡單而深刻的靈性規則，以及象徵性地打開其慈悲與寬恕之門，意在表明邁出內心轉變的一步，道德真理的勇敢一步（......）心靈皈依的一步。”

帕索里尼神父最後籲請參加將臨期默想的人反省恩寵之年的意義及活出禧年的方式。

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