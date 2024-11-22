2027年世青節：十字架將於11月24日交接給韓國青年

世界青年節象徵物的交接儀式將於24日主日在梵蒂岡聖伯多祿大殿舉行。在教宗方濟各主持的彌撒結束之際，世青節十字架和羅馬人民救援之母像要從葡萄牙青年代表的手上交給韓國青年。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各今年11月24日基督普世君王節上午9點半在梵蒂岡聖伯多祿大殿主持彌撒，在結束之際將進行世界青年節象徵物的交接儀式。世青節十字架和羅馬人民救援之母像將由一群葡萄牙青年交給他們的韓國同齡人。

聖座平信徒、家庭和生命部11月20日公布了這項消息。該部會提醒，第39屆世青節的主題是「仰望上主的人，奔走而不疲倦」（參閱：依四十31）。基督普世君王節是在教區層級慶祝世青節的日子。

走遍亞洲的朝聖之旅

彌撒結束前，世青節的這兩個象徵物將會由葡萄牙青年代表團，即上一屆、2023年世青節國際聚會主辦國的青年，交給首爾的青年，讓他們能帶著這些象徵物在2027年舉辦下一屆聚會的這個亞洲國家進行朝聖之旅。世青節象徵物也要前往亞洲其他地方，在城市和鄉鎮巡遊，接近受苦者、服刑人、窮人和失去希望的青年，帶給他們關懷和安慰。

聖座平信徒、家庭和生命部解釋道：「如此的朝聖格外意義深遠，因為它將在一些以非基督徒為主的國家進行。願眾多青年成為『不知疲倦的喜樂傳教者』，讓那些從未參加過世青節的人也在未來三年內踏上旅途，尤其是心靈的旅途，從而為基督作出勇敢的見證。」

從地方教會到普世教會

大約100名青年將從葡萄牙而來，陪伴他們的是里斯本宗主教瓦萊里奧（Rui Manuel Sousa Valério）和里斯本世青節總協調人阿吉亞爾（Américo Manuel Alves Aguiar）樞機。韓國也會有相同人數的青年男女在首爾總主教鄭淳澤（Peter Soon-taick Chung）和2027年世青節總協調人李炅相（Paul Kyung-sang Lee）主教的陪同下前來。

24日主日在聖伯多祿大殿舉行的世界青年節活動兼顧地方教會和普世教會的幅度：羅馬青年將在場與他們的教區主教、教宗方濟各同歡共慶，同時來自世界各地的同齡人也要參加這場盛會，體現出人人領受不同聖召的豐富性和多元性。

世界青年節象徵物的歷史

多年來，世青節的象徵物一直陪伴著世青節國際聚會的準備過程：聖若望保祿二世教宗於1984年在首屆青年聚會中將青年十字架託付給年輕人。2003年起，羅馬人民救援之母聖像也在朝聖旅途上相伴隨，作為聖母瑪利亞和慈母教會溫柔關愛世人的記號。

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