世界漁業日：基督徒不可轉頭不顧

在世界漁業日即將來臨之際，聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機發表訊息，指出激進的經濟模式對環境有害。

（梵蒂岡新聞網）聯合國每年11月21日慶祝世界漁業日，旨在強調世界各地漁業可持續發展的重要性，剷除非法和違規捕魚，增進小規模漁業團體的人權。今年的主題受到《創世紀》的啟發：「水中要繁生蠕動的生物。」（一20）為此，聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機於11月12日發表訊息，省思了世界漁業日的意義。

漁業：古老的工作形式

切爾尼樞機闡明，「漁業是最為古老的人類工作形式之一，它在世界許多地區已經發生重大改變」，而這改變的原因與「我們共同家園受到的傷害」有關。由於使用了「具掠奪性的做法和科技」，人類工作與照料環境之間的關係失去平衡，「受惠的少數人的影響力和權勢則是與日俱增」。

目前全世界漁業和水產養殖業從業人員超過5800萬人。切爾尼樞機告誡道，切莫對那些忽視環境照料的行動視若無睹。世人現在應當重視友愛，而非「冷漠的全球化」，好能保護並維護環境。

超越消極與悲觀

接著，切爾尼樞機引用教宗方濟各在首屆全球人民運動聚會上的講話，讚許人們有意識地努力擺脫消極與悲觀心態。教宗告訴他們「最重要的貢獻」不是走回頭路，而是向前進。

為此，切爾尼樞機解釋道，務必運用科技來「維護勞動的尊嚴和安全，恢復人、工作與環境之間的平衡」。樞機敦促立法者要保護小型團體、家庭和本地漁民組織，因為他們有機會「直接且有效地為公共利益做出貢獻」。

在這方面邁出的一步是2022年舉辦的海洋峰會（One Ocean Summit）。當時有14個國家承諾要打擊非法捕魚，目的是以可持續的方式來管理漁業資源。

關懷環境的教宗

切爾尼樞機最後再次引用教宗方濟各的話，強調祈禱的重要性，鼓勵人們分享一切財物，「因為它們來自受造界，該當共享」。

照料人類共同的家園是教宗方濟各牧職的一大重點。他在2015年頒布的《願祢受讚頌》通諭中勸勉不要剝削和毀滅環境，並且鼓勵把環境視為「集體的財富、全人類的遺產和所有人的責任」。

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