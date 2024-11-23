聖座國務卿：烏克蘭局勢令人擔憂，應在無可挽救前予以制止

聖座國務卿帕羅林樞機在羅馬聖母升天大學出席一場活動的間隙接受記者提問。關於國際刑事法院向內塔尼亞胡發出逮捕令一事，樞機不予置評：「我們關心的是戰爭早日結束。」

（梵蒂岡新聞網）聖座對於以色列總理內塔尼亞胡被國際刑事法院發逮捕令一事不予置評。相反地，有鑒於烏克蘭衝突的緊張形勢升溫，聖座強烈呼籲「在事態變得無可挽救前」予以制止。關於教宗籲請調查加沙的情況是否構成「種族滅絕」的言論，聖座國務卿表示：「教宗重申了聖座的立場。」聖座國務卿帕羅林樞機11月22日在羅馬聖母升天大學（Lumsa）出席一場活動的間隙接受記者採訪，進行了這些問答。

對烏克蘭的擔憂

關於對內塔尼亞胡的逮捕令，樞機表示聖座「已經注意到所發生的事」，並重申：「我們擔憂和關心的是戰爭早日結束。」

聖座也同樣擔憂烏克蘭的局勢。該國對俄羅斯境內發射了英美兩國製造的導彈，普京總統則威脅衝突會擴大至全球範圍。樞機疾呼：「我們要趁現在還來得及的時候住手，因為這升級不知道會走向何方！」帕羅林樞機「對教宗的想法和關切加以詮釋」。他說：「到了某個點，就再也不知道如何控制這局勢的可能進展了。」為此，他籲請「那些負有責任的人在事態變得無可挽救前住手」。

繼續為交換俘虜和兒童返鄉採取行動

被問到現在是不是烏克蘭衝突最糟糕的時刻，聖座國務卿表示：「我不覺得有任何比較好的一刻。」他強調，「這些進展當然非常、非常令人擔憂，因為不知道會走向何方」。聖座一直關懷這個「飽受磨難」的國家，繼續採取外交行動來促進交換俘虜、幫助那些被強制帶到俄羅斯的烏克蘭孩童重返家園。這方面目前沒有新的消息，但樞機說：「我們有意願繼續下去。」

教宗有關加沙的言論

此外，也有記者問到，教宗方濟各在一本關於禧年的書裡引用了「某些專家」的意見，他們認為「正在加沙發生的事具有種族滅絕的特徵」。而且，教宗在書中進一步指出，「必須仔細研究，才能確定這是否符合法學家和國際組織制定的技術性定義」。

對帕羅林樞機來說，教宗只不過是重申「聖座的立場」而已，也就是說「需要研究這些事情，因為種族滅絕概念的定義有技術性的標準。教宗說了這點，他所說的正是我們不斷重申的」。

對反猶太主義的譴責

至於有關反猶太主義的問題，樞機指出，「聖座的立場很清楚」：「不必做進一步的考量。我們始終予以譴責，而且將會繼續譴責下去。我們要努力的恰恰是創造一些條件，好能對此現象確實作出嚴正的譴責，認真地與之搏鬥。」

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