教宗將在聖母無原罪瞻禮前往西班牙廣場向聖母致敬

12月8日是聖母無染原罪瞻禮，羅馬居民和不同團體將前往西班牙廣場，向聖母態像致敬。教宗也將於當天下午4點到此廣場，在聖母像前獻花致敬。

（梵蒂岡新聞網）普世教會於12月8日慶祝聖母始胎無染原罪瞻禮。在這機會上，一整天羅馬居民都前來西班牙廣場，向聖母無原罪態像致敬。傳統上，最先來向聖母致敬的是消防隊員，紀念1857年12月8日參加聖母無原罪石柱揭幕典禮的220名同事。今年的這一天，他們將於當天早上7點，上到石柱頂端將花環放在聖母的手臂上。

依循傳統，教宗方濟各也將前來向聖母瑪利亞致敬，預計他將於8日下午4點抵達廣場。在那裡迎接他的將有教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldassare Reina）樞機、羅馬市長瓜爾蒂耶（Roberto Gualtieri）。教宗將在聖母像前祈禱，並向聖母獻花。

教宗來到前，將有許多團體和知名人士將他們的鮮花恭放在由波萊蒂（Luigi Poletti）設計、12米高的石柱下，石柱上方是一尊由奧比奇（Giuseppe Obici）完成的青銅聖母態像。梵蒂岡警衛隊、馬耳他騎士團、聖伯多祿善會、奧基神父基金會等其他組織也將向聖母致敬。

聖十二宗徒大殿方濟各住院會會士們12月8日早上5點開始，一整天的時間都將在西班牙廣場接待團體和每位信徒，帶領詠唱聖歌和祈禱。大殿本堂神父切萊斯蒂諾（Francesco Celestino）解釋說，“12月8日是福傳的大好時機，因為有機會遇到很多人。參加向聖母敬禮的人每年都在增加”。

此外，為迎接聖母始態無染原罪瞻禮的到來，聖十二宗徒大殿也舉行聖母無染原罪瞻禮九日敬禮。從11月29日至12月7日，每天下午5點45分誦念玫瑰經、詠唱聖母禱文，6點30分由一位樞機主持彌撒。切萊斯蒂諾神父說，禮儀中會唱《聖母無染原罪詠讚》（Tota Pulchra），這是“我們一位生活於19世紀的同會弟兄博羅尼（Alessandro Borroni）神父創作的歌曲”。

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