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梵蒂岡
简体

梵蒂岡發行紀念教宗2023年訪問和一些週年紀念郵票

梵蒂岡發行有關2024年聖誕節、教宗去年牧靈訪問、亞豐索學院成立75週年、聖文都拉去世750週年等紀念郵票和明信片。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡郵局和集郵及錢幣局日前發行郵票、明信片和印有郵資的航空信封，以紀念一些重要的週年紀念和今年將要發生及已發生的重大事件。

有關2024年聖誕節的系列郵票希望以其象徵意義的方式進入禧年。禧年將於12月24日開啟聖伯多祿大殿的聖門開始，並在一年後結束。因此，聖誕節系列郵票上典型的圖形元素帶有聖年的一些元素，比如2025禧年的會標。

在一張面值為1.25歐元的郵票中，天使手中拿著捲軸，上面寫著“天主在天受光榮，主愛的人在世享平安”，這是《光榮頌》中的第一句話。另一張郵票是耶穌嬰孩在馬槽中降福的形象，在嬰孩上方也有一個捲軸，寫著《望德不叫人蒙羞》，明確提到為禧年頒布的詔書和聖年的格言：希望的朝聖者。

在這系列郵票中，有一張是用來紀念教宗方濟各2023年進行的國際牧靈訪問：元月31日至2月2日訪問了剛果民主共和國和南蘇丹；4月28日至30日去了匈牙利；8月2日至6日，在參加第37屆世青節的機會上造訪了葡萄牙里斯本；8月31日至9月4日訪問蒙古；9月22日至23日訪問了馬賽。

此外，梵蒂岡郵局和集郵及錢幣局也發行了另外一些紀念郵票。比如，亞豐索學院成立75週年、聖保祿大殿重建170週年，以及紀念藝術家瓦薩里（Giorgio Vasari）去世450週年的明信片和聖文都拉辭世750週年的印有郵資的航空信封。

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2024 November 05, 13:24
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