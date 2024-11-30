禧年與梵蒂岡博物館：藝術與信仰的見證

朝聖與禧年慶典相關物品、聖髑及珍貴的聖髑盒。梵蒂岡博物館所珍藏的這些與禧年歷史相關的珍貴見證品，正準備迎接來自世界各地的朝聖者。他們將齊聚梵蒂岡，跨越聖門。

（梵蒂岡新聞網）“讓遊客的參觀體驗成為一個特殊的時刻。”這是梵蒂岡博物館館長芭芭拉·亞塔（Barbara Jatta）所闡述的目標。她指出，每天約有一千人，包括工作人員和合作者，為此付出努力。梵蒂岡博物館每年接待近七百萬名訪客，平均每日約兩萬五千人次，而這些宗座收藏正準備迎接即將於2025年禧年期間湧入“永恆之城”的眾多朝聖者。

亞塔繼續說道，“我們是一個特殊的地方，我們的使命與其他全球博物館不同。我們是教宗的博物館。我們不僅展示和傳播豐富的歷史和藝術，更重要的是傳遞塑造了這些非凡收藏的信仰。這些收藏跨越了多個世紀，從埃及藝術到伊特魯里亞、希臘羅馬藝術，直至當代藝術”。

藝術與信仰：一段靈修之旅

梵蒂岡博物館收藏了超過20萬件藝術品，其中2萬件陳列在長達7公里的展覽線路中。館長芭芭拉·亞塔解釋道：“借助新的方法和參觀模式，我們希望提供一段越來越具有靈修意義的旅程。正如教宗方濟各所教導的，我們希望每一位訪客不僅在我們的藝術品中發現美學的價值——因為我們畢竟是一座博物館——還能夠從中感受到深刻的靈性觸動。”為了實現這一目標，博物館在禮儀年的重要時期以及聖母月期間，向訪客提供了圍繞“藝術與信仰”主題的教學導覽。

朝聖者的接待工作

芭芭拉·亞塔館長表示：“從2024年起，梵蒂岡博物館已經啓動了一系列活動，這些活動將在禧年期間進一步完善，以便更好地接待大量朝聖者。我們延長了開放時間，並對個體訪客啓用了實名制門票，這有助於打擊所謂的‘二級票務’，也就是黃牛現象。這樣做可以確保每個人都能以合理真實的價格預約門票，避免他人利用我們的使命和工作進行牟利。因此，我們正以最佳方式為接待朝聖者做準備。”此外，她補充道：“最近幾個月，我們正在為馬車庭院頂部安裝光伏設施，並逐步在上層畫廊安裝空調。”

館長芭芭拉·亞塔提到，2024年將開放兩個新展廳：一個是卡諾瓦（Antonio Canova）專題展廳，另一個是梵蒂岡藥房展廳，展示陶瓷及裝飾藝術品。此外，還將重新布置梵蒂岡畫廊1號廳，其中包括古聖伯多祿大殿的鑲嵌藝術碎片和關於亞西西聖方濟各的中世紀畫板。

同時，博物館還計劃推出多項與禧年相關的特別活動。亞塔館長特別強調了岡道爾夫堡夏宮博物館為禧年提供的展覽方案，以及與多個羅馬機構的合作，例如法國駐聖座大使館、梅迪奇別墅、羅馬基金會和MAXXI國家當代藝術博物館，共同籌備一場在古阿庇亞大道考古公園舉辦的卡斯特羅·卡埃塔尼（Castro Caetani）主題展覽。此外，還包括借出卡拉瓦喬的《卸下基督》（Deposizione）用於2025年大阪世博會的展覽。

禧年——歷史、慶典、禮儀

在梵蒂岡博物館的烏爾巴諾八世畫廊中，展示了一些極具意義的物品，用以重新探索禧年的歷史、慶典與禮儀。這些展品來自宗座收藏裝飾藝術部，包括磚塊、錘子、泥刀、標誌及多個世紀以來朝聖者使用的物品。策展人佩桑泰（Luca Pesante）表示，“1300年的禧年由教宗波尼法爵八世宣布，這一禧年將羅馬重新推向世界中心，並通過基督和殉道者的聖髑帶來了城市在靈性上的復興。如果說鑰匙象徵了宗徒伯多祿及其繼承人的權威，那麼在聖誕節前夜開啓的聖門，則是禧年的核心象徵：只有穿越聖門的人才能獲得禧年的全大赦。”

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