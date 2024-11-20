聖座國務卿在G20發言：改革必須確保人權

聖座國務卿帕羅林樞機11月18日在巴西舉行的二十國集團峰會上發言，呼籲富裕國家免除發展中國家的債務，並為其過去的決定承擔起責任。

(梵蒂岡新聞網)在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團峰會上，聖座國務卿帕羅林樞機於11月18日發表了主題為“全球治理機制改革”的講話。他強調，權力從民族國家轉移到國際多邊組織的情勢發生於上個世紀。

21世紀的變化

帕羅林樞機指出，第二次世界大戰後，獨立國家的數量增加，改變了世界的政治格局。因此，國際多邊組織“在應對21世紀的需求方面顯然遇到諸多挑戰”。作為問題的解方，國務卿呼籲國際社會“重新構思一些會有效促進國際合作的框架”。

他強調確保和平與穩定的重要性，同時也學習如何應對新挑戰並創造一些“能夠應對環境、公共衛生、文化和社會問題以及人工智能的全球機制”。所有這些發展都必須尊重基本人權、社會權利和保護環境。

勸誡與計劃

隨後，帕羅林樞機引用教宗方濟各的《請讚頌天主》宗座勸諭的教導，警告不要把“全球權威集中於一個權力過大的個人或精英手中”（參閱：《請讚頌天主》，第35號）。因此，未來有關全球治理的任何改革都必須考慮輔助原則和平等參與。

最後，聖座國務卿帕羅林樞機提醒富裕國家認識到其過去所做決定的影響，並免除那些永遠沒有償還能力國家的債務。他說：“這不只是慷慨的問題，而是正義的問題。”（參閱：《望德不叫人蒙羞》詔書，16號）

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