梵蒂岡宗座圖書館禧年國際活動：信仰與文化的使者

聖座新聞室舉行新聞發布會，介紹了宗座圖書館在2025年聖年舉辦和參與的一系列活動，包括參加展覽、會議，尤其是參加大阪世博會和吉達伊斯蘭藝術雙年展等國際活動。這一切展現出宗座圖書館在發展新人文主義和對話方面有如一座工作坊。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室11月28日上午舉行新聞發布會，主題是“為促進一個新人文主義發展的梵蒂岡宗座圖書館”。新聞發布會介紹了宗座圖書館在未來幾個月的活動安排。羅馬聖教會圖書館和檔案館總負責人扎尼（Angelo Vincenzo Zani）總主教在發言中指出，在2025年，梵蒂岡宗座圖書館是“一間不停推動多個項目與倡議的工作坊”、一個“與國際代表交流和對話的絕佳場所”、一個有“密集出版活動”的地方。宗座圖書館“藉著梵蒂岡圖書館學院積極投入專業培訓”，也“參與世界各地的展覽活動”。

伊斯蘭藝術雙年展

扎尼總主教首先表示，宗座圖書館將參加伊斯蘭藝術雙年展的“數字藝術”。該藝術展將於2025年1月25日在沙特阿拉伯吉達的阿卜杜勒·阿齊茲國王國際機場朝覲航站樓揭幕，每年有數百萬穆斯林朝聖者途徑此地。總主教指出：“與伊斯蘭地區的對話在發展中。中東的開放是教宗方濟各使徒牧靈訪問的成果。”宗座圖書館參加此雙年展的意義在於沙特阿拉伯希望在西方找到一個與之對話的交談者。

大阪世博會

隨後，宗座圖書館館長曼托瓦尼(Mauro Mantovani)神父發言。他說道，在聖年，另一項具有全球意義的活動是在日本大阪舉行的2025年世博會。這次世博會將“突出城市轉型、人類共同旅程，以及民族、文化、宗教和代際之間的對話”。在大阪的世博會，宗座圖書館與日本電信電話公司（NTT）合作參與一個項目。該公司多年來一直和梵蒂岡的一些部門開展技術合作項目。

曼托瓦尼神父補充道，教宗方濟各和其所有前任的意願，就是要讓宗座圖書館成為一個開放的場所。這就是為什麼近年來聖座秉持“知識與技術應用之間對話、以促進人類整體發展的願景”，發起跨學科和交流的許多舉措。

當天上午的新聞發布會還介紹了在2025年聖年，宗座圖書館主辦的其他重要活動和展覽。

滿懷希望面向未來

宗座圖書館向所有宗教信仰的學者開放，其館藏品不斷增加，每年到訪者約有一萬人次。最新的館藏品是從美國贈送的6.5萬張歌劇音樂唱片。它進一步標誌出一個植根於遙遠歷史的機構，滿懷希望面向未來，促進人類的整體發展。

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