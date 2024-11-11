聖座封聖部長：效法諸聖人的慈悲等於是延續其臨在

聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機在西班牙安特克拉為真福耶穌聖嬰的卡門逝世125週年紀念活動主持閉幕彌撒。樞機在講道中談論這位真福的生前事蹟和她心靈的力量。效法諸位聖人的仁愛和慈悲之舉，等於是延續他們在現世的臨在。

（梵蒂岡新聞網）聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機11月10日上午在西班牙安特克拉為真福耶穌聖嬰的卡門（Carmen del Niño Jesús González Ramos）逝世125週年紀念活動主持閉幕彌撒，讚許她格外樂於援助那些有需要的人，幫助那些「沒辦法自己從貧困中站起來」的人。

真福耶穌聖嬰的卡門是耶穌聖心與聖母聖心方濟各第三修女會的創始人。塞梅拉羅樞機在講道中回顧了這位西班牙修女的生平事蹟，稱她「全然奉獻於她所設想的新的奉獻生活大家庭的成長與穩固」。這位真福默觀耶穌聖嬰，從祂那裡學習謙卑低下的態度，並以耶穌聖嬰的名號為自己修道的名字。

效法諸位聖人的芳表

面對在場的耶穌聖心與聖母聖心方濟各第三修女會修女，樞機讚美她們會祖的芳表，稱她對最貧困、最急需的人常懷仁愛之心，以此作了見證。

封聖部長引用教宗2015年11月1日說的話，重申效法諸位聖人的仁愛和慈悲之舉「多少等於是延續他們在現世的臨在」。之後，真福耶穌聖嬰的卡門逝世150週年紀念活動，也要秉持這個精神來慶祝。

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