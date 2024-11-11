尼尼微的依撒格被收入羅馬殉道者名錄，他是東方教會的聖人

教宗方濟各宣布將尼尼微的聖依撒格收入《羅馬殉道者名錄》，他是公元第七世紀後半葉的隱修士及主教。

（梵蒂岡新聞網）尼尼微的聖依撒格將被收入《羅馬殉道者名錄》，他是敘利亞-東方教會傳統最受景仰的教父之一。教宗方濟各11月9日在梵蒂岡接見東方亞述教會宗主教阿瓦三世（Mar Awa III）的機會上宣布了這個消息。那次會晤是為紀念天主教會與亞述教會簽署《基督論聯合聲明》30週年，以及亞述教會的宗主教首次到訪羅馬40週年。

聖依撒格是公元第七世紀後半葉的隱修士及主教，隸屬厄弗所大公會議前的教會傳統，即亞述-加色丁傳統的教會。他生於今日的卡塔爾，在那裡度過了最早的隱修生活，由喬治一世宗主教任命為尼尼微城的主教。擔任主教職的數個月後，他請求返回隱修生活，退到目前伊朗西南部的一所隱修院度隱修生活。就是在那裡，他撰寫了以苦行-靈修為內容的各種講道集，也因此聞名遐邇。

聖依撒格隸屬的教會不接受公元431年的厄弗所大公會議的結論，因此不再與任何一個教會共融。儘管如此，聖依撒格的著作被翻譯成基督徒使用的所有語言，如希臘文、阿拉伯文、格魯吉亞文、斯拉夫文、埃塞俄比亞文、羅馬尼亞文，以及其他語言。如此一來，這位聖人成了重要的靈修權威，在所有傳統的隱修生活中尤其如此，他也立即被視為他們的聖人和教父。

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