教會迎來兩位殉道真福

聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機在西班牙巴塞羅那聖家堂主持彌撒，冊封殉道者克勞塞亞斯神父和平信徒托爾特為真福。這兩位新真福於1936年為主殉命。

（梵蒂岡新聞網）克勞塞亞斯（Gaietà Clausellas）神父和平信徒托爾特（Antoni Tort）在槍口下仍然挺直脊樑，即便他們知道忠誠於福音會失去性命，也不向蔑視和暴力屈服。聖座封聖部部長塞梅拉羅(Marcello Semeraro)樞機於11月23日上午在西班牙巴塞羅那聖家堂主持彌撒，將這兩位殉道者冊封為真福。

溫柔與兇惡

塞梅拉羅樞機在彌撒講道中提到，“在法令中，教宗引用了福音中慈善的撒瑪黎雅人的形象描述了他們的個人事蹟”。克勞塞亞斯神父選擇了謙卑作為他的人生準則，他生活在熱切祈禱、照顧老人和窮人中，給予窮人食物，並尋找處境更困難的人予以幫助。1936年8月14日，民兵前來逮捕他，而克勞塞亞斯神父卻溫和地接待了他們，與家人道別後，他一邊誦念著《謝主頌》，一邊跟隨民兵去了。民兵最後在街邊將克勞塞亞斯射殺。

托爾特是一位優秀的金匠，也是熱心的天主教徒、丈夫和13歲孩子的父親，他把聖體帶給那些無法領受到的人，並在主日上午前往聖拉匝祿醫院為肺結核病患者刮鬍，下午在堂區進行要理講授。在西班牙內戰、反基督徒情緒高漲的時期，他的“罪”是接待了他的主教和4位修女。1936年12月3日，民兵闖入了托爾特的家中，其中一人企圖褻瀆聖體，而托爾特從他的手中奪過麵餅，分發給在場的人，包括他5歲的兒子。托爾特對兒子說道：“他們奪走你在地上的父親，而我把天上的父親給予你。”隨後，他被押送到蒙卡達公墓，在那裡為主致命。

生命是恩賜，而非自私占有

塞梅拉羅樞機強調道，他們在“愛德的見證中，始終保持忠誠，即便把自己的生命暴露在危險之中”。兩位殉道者“如此強烈且令人動容”的見證應結合基督的榜樣來理解，這是一種看待生命的方式，他們不將其“吝嗇地占有，把它視作不惜一切代價保護的唯一財富”，卻要敞開內心與他人相遇、施以仁慈和關愛，這不只是出於團結互助和慈善，而正是在“效法耶穌”。

效法基督

塞梅拉羅樞機最後說道，這兩位真福的見證本質上是“追隨基督”的見證。他們將自己的道路交予天主來選擇：天主為一個選擇了司鐸聖職，為另一個選擇了丈夫和父親的使命。“但是，他們都接受了像耶穌一樣背負刑罰的命運，將自己的生命奉獻給了他人。這正是殉道者的品質：效法耶穌，即使追隨祂會面臨接受死亡的抉擇”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：

http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html