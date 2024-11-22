教宗禮儀處頒布新版《教宗殯葬禮儀規程》

教宗方濟各於今年四月批准，由教宗禮儀處負責修訂。教宗禮儀長拉韋利總主教表示：“新的殯葬規程強調，羅馬主教的葬禮是作為基督牧人和門徒的葬禮，而非塵世權貴的儀式。”

（梵蒂岡新聞網）教宗禮儀處負責編輯並出版了第二版的《教宗殯葬禮儀規程》（Ordo Exsequiarum Romani Pontificis），該書於2024年4月29日由教宗方濟各批准，新版印刷文本已於11月4日呈交教宗。

新版《規程》引入了多項變化，例如，教宗去世後不再在遺體所在房間宣佈死亡，而改為在聖堂內宣告；遺體直接入棺；教宗遺體安放在開放棺木中供信友瞻仰與敬禮；取消了傳統上使用的柏木、鉛製和橡木三重棺木設計。

新版《規程》的前身是2000年聖若望保祿二世批准並出版的《教宗殯葬禮儀規程》。在2005年聖若望保祿二世教宗的葬禮中使用，並在2023年榮休教宗本篤十六世的葬禮中進行了適當調整後沿用。

教宗禮儀處禮儀長拉維利（Ravelli）總主教解釋說：“推出第二版首先源於教宗方濟各的要求。他在多個場合表示，希望對某些禮儀進行簡化和調整，使羅馬主教的葬禮更充分地表達教會對復活基督的信仰。此外，更新後的禮儀還需要更加明確地突出，羅馬教宗的葬禮是牧人和基督門徒的葬禮，而非塵世權勢的儀式。”

三處“禮儀站點”

第一處“在亡者住所”的新規定包括：宣佈死亡在教宗私人小堂中進行，而非臥室；遺體轉移到大殿之前，首先將其安放在唯一的內置鋅製棺材內。此外，取消了將遺體遷移至宗座大樓的儀式。

第二處“在聖伯多祿大殿”，則只進行一次遺體移送，包含棺材的封閉及葬禮彌撒。教宗遺體安放於棺木中直接展示，而非置於高台之上。此外，依據《主教禮儀書》（Cæremoniale Episcoporum）中關於教區主教殯葬禮的規定，在遺體展示期間，棺木旁不再擺放教宗權杖。

第三處“在安葬地”，包括將棺木移送至墓地並進行下葬儀式。拉維利總主教指出：“由於取消了將柏木棺置於鉛棺和橡木或其他木質棺中的程序，這一環節得到了顯著的簡化。”此外，新版《規程》還提供了有關遺體可能安葬於聖伯多祿大殿以外的指示說明。

連續九日紀念彌撒

《規程》禮儀書的第四章也是最後一章，專門規定了為已故教宗舉行的“九日紀念彌撒”。從教宗葬禮開始，連續九天舉行紀念彌撒。新儀式提供了四套禱文供選擇，而非之前版本的三套，涵蓋了《羅馬彌撒經書》中為已故教宗和已故教區主教的所有專用禱文。

與前版不同，新版未包含《彌撒讀經選集》的具體經文，而是僅提供聖經章節的指引。教宗禮儀處禮儀長拉韋利總主教總結道：“新版《教宗殯葬禮儀規程》並非一個‘完整彌撒經書’，而是嚴格意義上的儀式‘規程’（Ordo），即包含禮儀指引、禮儀流程和專屬經文，但其他部分需參閱現行的禮儀書籍，如《彌撒禮儀經書》、《彌撒讀經選集》和《彌撒禮儀聖歌集》”。因此，新版《規程》更加精簡，便於查閱，儀式指示也更加精確。

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