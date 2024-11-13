世界窮人日：教宗方濟各將與1300名窮人共進午餐

一如既往，教宗方濟各將在世界窮人日主持彌撒，然後與一些窮人共進午餐。

（梵蒂岡新聞網）與在羅馬的窮人一起共進午餐，已經成了教宗方濟各在世界窮人日的一項慣例。世界窮人日創於2017年，今年要慶祝第八屆。同往年一樣，1300多名窮人要與教宗方濟各一起享用午宴。

援助與希望的項目

今年的世界窮人日將於11月17日主日慶祝，首項活動是教宗方濟各在聖伯多祿大殿主持的彌撒聖祭。

在彌撒前，教宗要先降福13把鑰匙。它們每一把都代表了聖味增爵大家庭要在13個國家裡啟動的「13間住房」項目。

這個項目涵蓋了在13個不同的國家為弱勢群體建設新住房。屆時也將推動多項愛德善工，例如通過堂區的聯繫，為低收入戶支付家用帳單。其中一個落實該項目的國家是敘利亞，那裡已經被許多西方媒體遺忘，卻持續忍受將近20年衝突的毀滅性後果。

政策為什麼會致貧？

教宗方濟各在2024年世界窮人日文告中指出，在戰爭的推波助瀾下，「糟糕的政策」造成新的貧困情況和無辜的受害者。教宗敦促每個人與窮人並為窮人祈禱，強調志願者們持續努力為我們城市最貧苦的人服務，體現出天主對有需要者的呼喊的回應。

追求正義

今年教宗尤其從《德訓篇》選擇了格言，即「窮人的祈禱直達天主」（參閱：德廿一6）。此格言強調了窮人在天主心中的特殊地位。祂俯聽他們的祈禱，「迫不及待」地在他們的苦難中予以扶助，直到正義得到伸張為止。《德訓篇》表明：「上主必迅速為窮人伸冤。」（參閱：同上）

世界窮人日鼓勵教會走出去，接觸當今世界多種形式的貧困。教宗這次午宴所要做的正是這一點。

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