帕索里尼神父成為教宗府新的講道神師

坎塔拉梅薩神父為教宗府服務了44年後，因年事已高放下為教宗和聖座在將臨期和四旬期的講道工作。接替他的是帕索里尼神父，他也是方濟各加布遣會士。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室11月9日宣布了教宗府新的講道神師的任命。他就是方濟各加布遣會士帕索里尼（Roberto Pasolini）神父，目前在米蘭擔任意大利北方神學院聖經詮釋學教授。這位方濟各會會士接替已有九旬的坎塔拉梅薩（Raniero Cantalamessa）樞機的職務，在將臨期和四旬期為教宗和羅馬聖座講道。坎塔拉梅薩樞機自1980年以來擔任教宗府的講道神師，在三位教宗任內服務。

帕索里尼神父生於1971年11月5日，於2002年9月7日在方濟各加布遣會發了終身願，並於2006年9月23日晉鐸。在羅馬宗座額我略大學獲得聖經神學博士學位後，帕索里尼神父曾在米蘭和威尼斯的方濟各會的神學院擔任聖經語言和聖經學教授。在此期間，神父也協助米蘭總教區和意大利修會會長聯合會的培育工作，而且也是許多文章和書籍的作者。

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