教宗決定將梵蒂岡檔案館和圖書館的一部分文件搬移到羅馬大修院

為擴大梵蒂岡檔案館和圖書館可用空間，教宗決定將這兩個機構保存的一部分文件搬移到羅馬大修院及其毗鄰的部分建築內。

（梵蒂岡新聞網）為了“可以使用”梵蒂岡檔案館和圖書館這兩個古老的寶貴遺產，教宗方濟各以親筆信形式決定將保存其內的部分物品和文件搬移到羅馬大修院建築及毗鄰的一些空間內。教宗的親筆信於10月29日簽署並於11月12日公布。

信中寫道，“長期以來，梵蒂岡檔案館和圖書館致力保存普世教會管理的文件，努力促進文化的發展和傳播，這是檔案館和圖書館的特點”。教宗寫道，“現今，兩個機構被要求讓這一珍貴遺產得到更好的使用”。教宗決定“利用聖若望拉特朗治外法權區宗座羅馬大修院的部分及其毗鄰建築，來擴大宗座檔案館和圖書館的使用空間”。

為此，檔案館和圖書館“將根據各自的職權，遵守現行的規定、程序及指示，一起合作展開工作”，使伯多祿宗座為教會和文化界提供的服務能順利有效的完成，這是極其必要的。

教宗在親筆信最後表示，他要成立一個“由聖座國務院、梵蒂岡宗座檔案館和梵蒂岡宗座圖書館代表組成的委員會，以決定搬移到新地方的文件類別”。該委員會可立即展開工作，與搬移文件工作同時進行。

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