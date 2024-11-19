帕羅林樞機：面對戰爭的銳不可當，我們不要屈服

在烏克蘭遭到軍事侵略1千天之際，梵蒂岡媒體採訪了聖座國務卿帕羅林樞機。

（梵蒂岡新聞網）“面對戰爭的銳不可當，我們不要屈服！我真誠希望，這悲痛的一天，即戰爭在烏克蘭大規模爆發以來第1千個日子，能激起每個人，尤其是那些能夠阻止當前殘殺的人的責任感。”聖座國務卿帕羅林樞機在前往巴西參加二十國集團峰會前夕接受梵蒂岡媒體採訪時如此表示。樞機於今年7月去了一趟烏克蘭，造訪利沃夫、敖德薩和基輔。

被問到我們能做什麼來幫助烏克蘭，帕羅林樞機說：“首先，身為基督信徒，我們可以且必須祈禱。祈求天主改變‘宰制戰爭的人’的心。我們要不斷地懇求聖母瑪利亞的轉禱，在那片早於數個世紀前就接受洗禮的土地上，她是格外受到敬愛的母親。”其次，“我們要盡心竭力，絕不讓受苦者、需要照護的人、受凍的人，以及需要一切的人，失去我們的關懷。教會在烏克蘭為民眾做了很多，日復一日地與這個處於戰爭中的國家同舟共濟”。

樞機接著表示：“第三是，我們要以團體、以子民的身份懇求和平。我們可以讓我們的呼聲被聽見，要求和平的需求得到聆聽、被列入考量。我們要向戰爭說不、向瘋狂的軍備競賽說不，這些是教宗方濟各不斷譴責的。面對正在發生的事會有一種無力感，這是可以理解的，但更真實的是，作為一個人類大家庭，我們一起可以做很多事情。”

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