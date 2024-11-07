聖座國務卿：我們祝特朗普有大智慧，克服極化問題

聖座國務卿帕羅林樞機在羅馬宗座額我略大學的活動間隙談論了美國新當選的總統：「我們希望戰爭能真正結束。」在移民問題上，樞機呼籲要有睿智的政策。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機祝賀新當選的美國第47任總統持有「大智慧」。樞機11月7日在羅馬宗座額我略大學一場研討會的活動間隙接受記者提問，回答了幾個有關特朗普當選的問題。

帕羅林樞機指出，在特朗普的新任期之初，「我們祝願他有大智慧，因為依照聖經，這是執政者的主要美德」。他的首要之務是領導全國，「克服極化問題」。帕羅林樞機以聖座的名義祝願這位美國新任總統「在當前衝突中能真正成為一個舒緩緊張局勢並且締造和平的要素」。

記者提到特朗普競選的一個口號：「我不會發動戰爭，而是會結束戰爭。」帕羅林樞機對此再三重申：「我們希望如此。」為了終止戰爭，樞機指出，「這需要極其謙遜、極願樂見其成，需要實實在在地尋求人類的共同利益，而非片面利益」。

關於特朗普在競選時承諾要大規模遣返拉丁美洲的非法移民，帕羅林樞機表明，教宗和聖座在移民議題上的立場「非常明確」。「我們主張睿智的移民政策，也就是不應走這些極端。」

談到捍衛生命的議題，帕羅林樞機建議採取「共同的政策」、一種尋求「集結共識」的政策，避免再次成為「極化或分裂的政策」。

樞機保證，聖座與美國新政府之間的關係不會發生變化。「一如既往地，有些元素使我們彼此接近，有些元素或許讓我們有所不同、保持距離。這將是個對話和一起尋求新共識的契機，始終惠及共同福祉與世界和平」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html