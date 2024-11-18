塞梅拉羅樞機冊封兩名殉道真福：死於謊言、活於真理

聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機在阿爾巴尼亞的斯庫台城主持彌撒，冊封殉道者帕利克神父和加祖利神父為真福，他們分別在1913年和1926年為主致命。

(梵蒂岡新聞網) 聖座封聖部部長塞梅拉羅(Marcello Semeraro)樞機11月16日上午在阿爾巴尼亞的斯庫台城主持隆重彌撒，代表教宗方濟各冊封兩位殉道者為真福。一位是方濟各小兄弟會的帕利克（Luigi Paliq）神父，另一位是教區司鐸加祖利（Gjon Gazulli）神父。

當天冊封的兩位新真福都被謊言汙衊，遭受誹謗，因而被判死刑。為此，樞機在講道中邀請眾人反省：在我們現處的“後真相”時代，虛假信息和謊言“摧毀網絡上的近人和民眾的生活”，真假難辨。在這種情況下，我們還在乎“真理”嗎？

帕利克神父1877年出生於科索沃的亞涅沃（Janievo）。在第一次巴爾幹戰爭期間，阿爾巴尼亞人處於政治壓迫階段，他意識到自己處於危險之中，但堅守福傳崗位，繼續為信友履行牧靈的職責，終於在1913年被仇教者殺害，為基督和教會獻出了生命。

教區司鐸加祖利神父1893年出生於阿爾巴尼亞的達伊奇（Dajc）。在阿爾巴尼亞共和國索古（Ahmet Zogu）執政期間，許多神父紛紛逃離這個國家，但加祖利神父仍然留守在信友身邊，直到被拘捕並被作秀公審。基於不實的指控，加祖利神父1926年被判死刑，為主獻出了生命。

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