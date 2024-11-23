馬耳他騎士團贈送給聖座一輛救護車

為迎接禧年，馬耳他騎士團為聖座捐贈了一輛救護車，該團團長鄧拉普出席了在梵蒂岡舉行的贈送儀式。

（梵蒂岡新聞網）在2025禧年即將來臨之際，馬耳他騎士團11月22日在梵蒂岡城國政府將一輛設備齊全的救護車正式贈送給聖座。這一舉措得到團長鄧拉普（John Dunlap）的鼎力支持，也正式開啟了馬耳他騎士團為聖年的服務工作，以及將為梵蒂岡城國政府醫療衛生局的禧年服務作出貢獻。屆時，預計會有3千萬名朝聖者來羅馬朝聖。

馬耳他騎士團代表團中，除了團長外，還有馬耳他騎士團醫務大臣德弗朗西斯（Alessandro De Franciscis）和財務大臣科隆納（Fabrizio Colonna）。聖座代表團中，有梵蒂岡城國政府主席貝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）樞機和秘書長彼得里尼（Raffaella Petrini）修女，以及梵蒂岡城國政府醫療衛生局局長阿爾坎傑利（Andrea Arcangeli）。鄧拉普團長清楚指出，“這些舉措更加強調了與聖座和教宗方濟各的重要協作，尤其加強了我們的神恩和使命，始終為窮人、有需要者和信仰服務”。醫務大臣德弗朗西斯向梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網表示，捐贈救護車是馬耳他騎士團為禧年提供的更廣泛的活動計劃的一部分。

除了捐贈救護車外，騎士團還致力為許多來到羅馬的朝聖者提供服務。來自20多個國家的2千多名義工將在羅馬四大聖殿的馬耳他騎士團急救站輪班工作。醫務大臣講述說，在每個大殿，騎士團的義工將會每天兩班倒，每一班中有一名醫生、一名護士和兩名急救人員，每週有32名義工，會持續55週，也就是說，保障整個聖年期間的緊急救護。

醫務大臣最後說，馬耳他騎士團特別接近那些在痛苦的環境中生活的人、遭受衝突和暴力的人。騎士團義工也及時向西班牙巴倫西亞的水災災民提供了必要援助。

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