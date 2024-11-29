2025禧年：以“監獄製造”手提袋來支持和關懷服刑人

教宗將於12月26日在羅馬雷比比亞監獄開啟聖門。這是禧年歷史上重要的一刻，也表達了教宗對服刑人的關懷。

（梵蒂岡新聞網）再生材料和“監獄製造”的標籤是2025禧年“官方”手提包的認證。它們象徵著希望、寬恕和恢復，也是禧年的核心。

在與社會合作社的合作下，這些手提袋由女服刑人製作而成。這是職業培訓課程取得的成果，為的是恢復女服刑人的尊嚴並幫助她們為重新融入工作和社會而做準備。

參與課程的服刑人得以獲得技術和專業技能，進而能夠工作、賺取固定的薪水，特別是重建認知和自我價值。這些袋子可在羅馬的禧年官方問詢處購買。

每個手提袋上都會印有聖座福音傳播部的單位名稱和使用的材料，包括從為2016年慈悲特殊禧年製作的物品中回收的布料和物件。

這項舉措是一系列名為“希望的標誌”的活動之一，旨在為脆弱邊緣群體服務。它符合教宗方濟各在《望德不叫人蒙羞》禧年詔書中所要求的。

教宗為了表達對服刑人的關懷，將於12月26日在羅馬雷比比亞監獄開啟聖門。正如他在禧年詔書中所說的，“對他們來說，這是邀請他們滿懷希望展望未來、重新致力於生活的標記”。

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