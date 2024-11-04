2025禧年：聖伯多祿大殿接待中心啟用

和解大道聖年接待中心啟用典禮於10月31日舉行。聖伯多祿大殿總鐸甘貝蒂樞機和羅馬市長瓜爾蒂耶里親臨儀式。

（梵蒂岡新聞網）聖伯多祿大殿總鐸甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機10月31日上午在和解大道參加禧年接待中心啟用典禮。他說：「接待的時刻使這棟建築物光彩熠熠，象徵了朝聖者在得到聖多祿大殿更強烈且『真實』的擁抱前，將會先得到的第一個擁抱。」羅馬市長瓜爾蒂耶里也出席了儀式。

世界的本堂

甘貝蒂樞機在降福後闡明，該空間有更深層的意義。它蘊含了親近、關懷和團結，是一個與所有人相遇的地方。

此外，朝聖者和旅客也能在這裡以各種語言獲得所需的資訊。樞機表示，因著羅馬城在歷史上的普世使命，在這裡興建的大殿無疑可稱為「世界的本堂」。

工具和倡議

樞機多次提到陪伴和款待，介紹了「觸控牆」等科技工具，以及配備平板設備的機動人員。透過堂區、教區、聖座使館、各國駐聖座大使館、社會合作機構和志願單位，行動不便者或殘疾人士將能旅行並受到款待。事實上，一個操作簡單的免費應用程序能幫助一些地方接待訪客，提供人文和靈性的路線。

就靈性的主題來說，在聖伯多祿大殿朝聖經驗的最終目標是相遇和認識。為此，大殿推出獨家行程，在伯多祿工程處註冊導遊的帶領下，視力障礙等殘疾人士也可以參觀大殿，其中包括前所未有的全新路線。這項服務也會運用人工智能。

和諧又活潑的服務

另外，虛擬實境的體驗也在計劃當中，以便於發現並欣賞人們不熟悉的細節，例如：有關貝尼尼華蓋修復工程的細節。這個項目主要面向兒童和青少年，讓學校能在聖年期間參與其中。甘貝蒂樞機表示，這項服務「和諧又活潑」，配合聖伯多祿大殿的功能並與大殿的需求相協調，使它能「走向城市，實現與美的相遇」。

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