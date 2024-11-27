2025禧年在即：「朝聖者服務卡」上線

2025禧年「朝聖者證明卡」新闢特別專區，為參加聖年活動的人在保險、接待、餐飲、購物、交通和通信方面提供折扣和優惠。

（梵蒂岡新聞網）以「希望的朝聖者」為主題的2025禧年即將在一個月內拉開帷幕。禧年「朝聖者證明卡」（Carta del Pellegrino）的特別專區「朝聖者服務卡」（Carta dei Servizi）於11月26日上線，為參加禧年慶典與活動的人提供折扣和優惠。這項新舉措是為了更好地接待在聖年來到羅馬的眾多朝聖者。

「朝聖者服務卡」是免費申請的。持卡者在不同領域享有一系列的福利：在保險方面，確保朝聖的旅途平安；在接待領域，保障住宿的便利方案；在餐飲上，為三餐及飲食提供優惠；針對官方商品，與禧年相關的產品享有折扣；出行時，以優待票價搭乘地方交通工具；關於通信，透過專屬服務，始終保持連線。

如同禧年官方網站通知的，為取得「朝聖者證明卡」和「朝聖者服務卡」，必須先在官方網站上註冊。報名完成後，每個朝聖者會收到一個專屬二維碼，用於參加禧年活動，並享用服務卡的獨家福利。該服務卡也可以透過禧年官方應用程序（Iubilaeum25）來使用，請用戶先更新至最新版本。

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