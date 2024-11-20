“前往羅馬朝聖之路”計劃，為禧年朝聖者帶來全新體驗

朝聖者的“最後一英里”將完全重構，一段已經廢棄的鐵路正在被修復，在聖伯多祿大殿入口還設有固定的接待處。

（梵蒂岡新聞網）在聖伯多祿工程處和維琴察教區的旅人基金會（la Fondazione Homo Viator – San Teobaldo）的合作下，自5月份以來，聖伯多祿大殿開啟了一項固定的志願服務，即接待並陪伴步行朝聖者到達目的地聖伯多祿大殿。“前往羅馬朝聖之路”（Romea Strata）結合了傳統、靈性和接納的特點。除了在聖伯多祿廣場為朝聖者預留通路，以避開遊客前往參加彌撒的隊伍外，所有旅行者的到達數據都實現了數字化和系統化，他們還可申領一張朝聖者證書。這是一張印有聖伯多祿和聖保祿的聖像的珍貴羊皮紙，無論朝聖者走了多遠，只要不少於一百公里，都會得到這張證書。

騎馬或是騎自行車到來

不論上午還是下午，經過培訓的義工們都在聖伯多祿廣場迎接步行、騎自行車、甚至騎馬前來的朝聖者。近日，自稱為“和平朝聖者”的西班牙人佩雷達（Alberto Castello de Pereda）從耶路撒冷出發經過漫長的步行之旅抵達羅馬，巴以衝突也讓他的這段旅程變得更加危險。5月，一對來自意大利比薩的夫婦騎馬來到聖伯多祿廣場。更有不計其數的朝聖者騎自行車前來。從2024年6月至10月，聖伯多祿大殿的接待人員共發放了3700份朝聖證書。

參與志願活動

2025年禧年是一個靈性洗禮和相遇的非凡契機。正如過去幾個世紀一樣，今天的朝聖者在自己的生命中體驗與天主同行，他們渴望陶冶自己的信仰，通過內心的祈禱到達目的地。毫無疑問，積極參與志願活動，在羅馬接待世界各地的朝聖者是這次禧年已定的體驗之一。

接待與默禱

聖伯多祿大殿總鐸、聖伯多祿工程處處長甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機談到：“旅人基金會幫助我們接待從世界各地來到伯多祿宗徒墓前的朝聖者，我們對此非常滿意。在這個對於普世信眾來說獨特且珍視的地方，這種關心與親切能夠讓他們最大程度地感受到接納和歡迎。這也能幫助朝聖者更好地默禱，在漫長信仰之旅的靜默中進入內在時刻”。

新路線

一項重大的創新涉及最後一段路程的變動：放棄凱旋門大道（Via Trionfale），轉而選擇一條更簡單、安全、舒適的新路線。朝聖者將從全新視野走向聖伯多祿大殿，進入羅馬將變得更簡單、安全。新路線將為朝聖者提供無與倫比的視角觀賞羅馬城。西尼巴爾迪神父補充道：“這個新入口不僅更安全，還能給予朝聖者獨特的體驗，讓人們充分地感受前往新耶路撒冷之旅的靈性”。

一千多公里的旅程

意大利鐵路網和羅馬市政府正在修復一段已經廢棄的鐵路，以及已關閉約10年的蒙特喬奇隧道（il tunnel Monte Ciocci），藉此開發景觀並為人們抵達聖伯多祿大殿營造良好的氛圍。在與出版商Terre di mezzo的合作下，新版“前往羅馬朝聖之路”指南即將出版：該指南將詳細介紹一千多公里的路程，裡面不僅會突出相關的歷史內涵，還將列出社會文化和自然景點。對於所有渴望踏上這段旅途的人來說，該指南將是一個重要的工具，它提供了從意大利北部塔爾維西奧（Tarvisio）至羅馬的詳細資訊和實用細節。

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