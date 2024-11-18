世界窮人日：教宗贈予無家可歸者的鞋

教宗在世界窮人日當天與1300位窮人共進午餐，來自羅馬的無家可歸者若瑟也是其中的一員。幾日前，若瑟在聖座愛德服務部收到了教宗為最貧困者準備的一雙鞋。教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機向梵蒂岡媒體講述了這一趣聞，並談到慶祝世界窮人日的意義是把尊嚴歸還給人們。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於11月17日主日在梵蒂岡聖伯多祿大殿為第八屆世界窮人日主持彌撒聖祭，隨後同1300名窮人在保祿六世大廳共進午餐。若瑟也是這群貧困者中的一員，他是來自羅馬的無家可歸者，幾日前收到了教宗贈送的一雙鞋，而這雙鞋原本是教宗自己收到的禮物。慶祝世界窮人日，意味著跟隨主耶穌，只按照福音中所示的方式去思考，因為這是基督會做的事，所以我們也應該這樣去做。教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機向梵蒂岡媒體解釋了慶祝世界窮人日的意義。

克拉耶夫斯基樞機在談到聖座愛德服務部的活動以及無數善行與援助的事例時，講述了若瑟的故事。若瑟是一位“本地的無家可歸者”，長年生活在街頭。這週，教宗收到了一雙42碼的鞋，他立即把這一禮物交給教宗賑濟所辦公室。幾小時後，需要鞋子的若瑟便來到了這裡，他說穿著舊鞋子已經無法再走路了，42碼恰巧是他的鞋碼。“他立即接過教宗的鞋並穿上，主日他還將出現在教宗的餐桌上”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html