加拉格爾總主教會見在盧布林大學讀神學的服刑人

聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長在波蘭與在神學讀書的服刑人進行了交談。他們所進修的“家庭神學”專門致力照顧關懷殘疾人。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教在訪問波蘭盧布林若望保祿二世天主教大學期間，參觀了盧布林拘留中心，並與在盧布林天主教大學神學院讀書的服刑人進行了交談。他們所進修的“家庭神學”專門致力於照顧關懷殘疾人。總主教強調：“我們基督徒相信，上主始終以仁慈的目光注視人，在他身上看到良善。矛盾的是，在這裡，通過學習和信仰培育，你們將獲得很大的機會。”

負責監督學習進展的拘留中心主任奧什（Anna Ausz）上校與監獄專職司鐸德勞斯爾（Gregory Drausl）神父，向教宗方濟各授予了白鴿獎章。教宗是首位獲得白鴿獎章的人，以表彰他對服刑人的關懷。

在教會和盧布林天主教大學的參與下，拘留中心的工作人員開展不同的活動，目的是在服刑人獲釋後能過上美好的生活。

服刑人交給加拉格爾總主教一封寫給教宗的信，數十名服刑人和新慕道團要理教員在信上簽名。自去年5月起，新慕道團在盧布林拘留中心進行福傳工作，已帶領4個團體。大部分學生參加聚會，上新慕道團的靈修培育課程。

加拉格爾總主教參觀了幾間教室，有一個班級剛剛上了有關與非政府組織合作的課，另一個班級則是正開始上有關倫理道德的課程。盧布林天主教大學校長卡利諾夫斯基（Mirosław Kalinowski）隨後陪同總主教來到拘留中心的中央公共大廳，那裡也用於舉行大學的活動，比如，最近的新學年開學典禮。挨著公共大廳的是小聖堂，裡面有一幅由服刑人和新慕道團體成員一起繪製的大型壁畫，呈現的是基督、眾門徒和“在空墓前的婦女”。

自2013年起，已有數十名服刑人在盧布林若望保祿二世天主教大學完成學業，超過80%以上的畢業生出獄後沒有再走上犯罪的道路。

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