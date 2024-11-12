聖伯多祿廣場柱廊下的診所為最脆弱者提供義診

在世界窮人日前一週，與聖座愛德服務部有關的門診自本月11日起，每天為有需要者提供義診，藥物和醫療照護。17日主日教宗將在聖伯多祿大殿主持彌撒。

（梵蒂岡新聞網）“我要對住在我們城市和我們團體中的窮人說：天主關心你們每一個人，並親近你們。”這是教宗方濟各在第8屆世界窮人日文告的一句話，包含了聖座愛德服務部推動義診的意義和理由。就如教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機多次指出的，這是滿足最脆弱者基本所需的“急救站”。本屆窮人日將在11月17日主日舉行，屆時教宗將在聖伯多祿大殿主持彌撒。

在世界窮人日到來之際，成立於2015年的“慈悲之母”診所，從11日起開始了為期一週的緊張工作。這個位在聖伯多祿廣場柱廊下的診所每天早上8點至下午5點對外開放，有46名醫生、8名護士及10名義工輪流值班，保證為有需要的人提供醫療服務。每日將提供普通和專科門診、施打流感疫苗、驗血、拭子測試和包扎。此外，該診所也始終保障那些有需要但沒有醫療保健和證件的人能得到所需的藥物和治療。愛德不詢問身分證，只注視有需要的弟兄姐妹。

義診活動無需預約、直接看診，並設有18個科別，比如，心臟科、眼科、皮膚科、牙科、婦科、耳鼻喉科等。日程表已分發給羅馬教區的許多堂區，好能通知堂區照顧的人，邀請他們利用這一機會。

第8屆世界窮人日文告的主題是“貧窮人的祈禱直達上主”（參閱：德廿一6）。教宗在文告中寫道，“從每日相遇的窮人的臉龐上、故事中”，“讀到”這句話，“使祈禱能夠成為與他們共融的途徑，並分擔他們的痛苦”。

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