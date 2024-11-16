利瑪竇神父，對話與本地化的先知性人物

在宗座額我略大學舉辦的一場討論利瑪竇的專題會議上，聖座國務卿帕羅林樞機、耶穌會總會長蘇薩神父，以及香港主教周樞機在當天上午的會議中發言。

（梵蒂岡新聞網）“佘山聖母，請援助那些在日常勞苦中，仍繼續相信、希望、和實踐愛德的中國教友，使他們不必懼怕向世界宣講耶穌，並在耶穌跟前為世界祈禱。”

11月15日上午，在宗座額我略大學舉辦了一場討論利瑪竇的專題會議，主題為“友誼、對話與和平的遺產”。這場會議以本篤十六世向佘山聖母的祈禱文拉開序幕，主辦方是耶穌會、耶穌會歷史檔案館、喬治城大學，以及宗座額我略大學。會議主持人、利瑪竇神父列品申請人隆巴爾迪（Federico Lombardi）神父表示，利瑪竇神父“是耶穌會傳教士中最傑出的人物之一，他實現了聖方濟各·沙勿略將福音傳到東亞中心的願望”。

在當天上午的會議發言中，聖座國務卿帕羅林樞機概述了近3位教宗關於利瑪竇神父的思想和言論，以及這個形象的現實性和重要性。這3位教宗就是聖若望保祿二世、本篤十六世，以及當今教宗方濟各。耶穌會總會長蘇薩（Arturo Sosa）神父談到利瑪竇的勇氣、謙遜和恆心。他強調利瑪竇不是一個“單槍匹馬的偉人”，而是扎根於教會的一個形象。

香港主教周（Stephen Chow）樞機則從利瑪竇神父的經歷出發，講述了新中國的發展與天主教會的關係。他說，這種發展“也影響了天主教會的發展”。周樞機簡述了在中國的天主教會最近數十年各個階段的艱難歷程，給與會者上了一堂“歷史課”。樞機表示，中國向世界開放後，也與海外的宗教專家和宗教學術機構的學者接觸，這幫助人們了解，“宗教是人類文明的一部分，不能被強行壓制”。甚至“人們也了解到，宗教能惠及中國社會的發展”。

周樞機表示，中國今天成了世界第二經濟大國，在世界舞台上也是個強國，有“自己的夢想”和目標。中國天主教會面對新的現實，在這個進程中，“對話”很重要。為“取得對話就需要有同理心”，“藉著同理心我們能更深入地彼此了解”。樞機期望，有“一個真正中國人的教會”。

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