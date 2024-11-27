聖座成立工作小組，解析如何定性“精神虐待”罪行

聖座成立一個工作小組，目的是解析如何定性“精神虐待”罪行，從而對與靈修和假定超自然現象有關的問題做出更適當的認定。該工作小組由聖座教義部和法典條文部的成員組成。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月22日接見聖座教義部部長費爾南德斯（Víctor Manuel Fernández）樞機，批准成立一個工作小組，目的是解析如何定性“精神虐待”罪行，從而對與靈修和假定超自然現象有關的問題做出更適當的認定。工作組成員來自聖座教義部和法典條文部，主席由聖座法典條文部部長擔任。

“精神虐待”和“偽神秘主義”

所謂的“偽神秘主義”在聖座教義部的規則中表述的非常精確：“與靈性和假定超自然現像有關的問題，今天屬於教義部門負責：‘這些是與信仰有關的問題及行為，就是那些偽神秘主義、能斷定的顯現、神視和認為是來自超自然現象的訊息…’。”（10條，第2款）。

這條規則寫道，“偽神秘主義”是指那些靈修主張損害天主教關於天主和我們與上主關係的觀點所存在的和諧。在教宗的訓導中清楚地提及這些主張，例如在《你們要汲水》通諭中，庇護十二世教宗將楊森學派宣講的天主的臨在視為“偽神秘主義”，因為他們沒有將降生成人的奧蹟置於他們的靈修中。

在《天主教法典》中不存在以“偽神秘主義”名稱定性的罪行，儘管法典學家有時會在與侵犯密切相關的罪行上也使用這樣的表述。

另一方面，在“對超自然現象分辨的新規則”中，聖座教義部明確規定“利用能斷定的超自然經驗或得到認可的神秘成分作為手段或藉口來控制人或實施侵犯，應被視為道德上的極為嚴重性”（《規則》16號）。

因此，將“精神虐待“定性為罪行，能夠避免使“偽神秘主義”過於泛泛而言和多義的表達。對這些問題進行分析和提出具體建議的工作委託給聖座法典條文部和教義部，並建立一個由聖座法典條文部部長擔任主席的工作小組。

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