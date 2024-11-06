聖伯多祿工程處在青年身上投資，首度聘用女性維修師傅

聖伯多祿工程處藝術和手藝學校於11月4日展開第三期課程，本期學員共有20人。此外，該工程處創建500多年來，首次有女性加入大殿工程處維修師傅的行列。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡聖伯多祿工程處藝術和手藝學校繼續推進其使命，11月4日週一展開第三期課程。這些課程在與眾位弟兄基金會的合作下進行。

第三期開課

第三期課程的學員共有20人，分別是13名女性和7名男性，年齡介於18歲至25歲之間。這些青年來自意大利多個行政區，也有些人遠從馬耳他和美國而來。在整個學習期間，學員們享有免費住宿，這也是為了增進團體與關係的幅度。

本期課程將在2025年4月份最後一週結束，內容涵蓋了講師授課、研討會、導覽參觀、實地研究，尤其是在聖伯多祿工程處的工作室親手實作。

首度迎來女性維修師傅

與此同時，前兩期課程的學員當中已有三人獲選加入聖伯多祿工程處維修師傅的行列，其中兩人是女性。在該工程處悠久的歷史上，這並非首次出現女性工人，但以往從未有過女性固定在聖伯多祿大殿維修團隊內工作。自16世紀起，只有寡婦或孤女在這個維修團隊裡打過零工，或者論件計酬。

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