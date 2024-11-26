平信徒弗拉薩蒂和特龍卡蒂修女將榮列聖品

聖座頒布法令，冊封平信徒弗拉薩蒂和母佑會特龍卡蒂修女為聖人。法令同時承認天主的忠僕薩格勒布輔理主教若瑟·朗的聖德，宣布他為可敬者。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月25日接見了聖座封聖部部長塞梅拉羅（Marcello Semeraro）樞機，授權該部會頒布法令，冊封平信徒皮耶·喬治·弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）和在厄瓜多爾傳教的母佑會修女特龍卡蒂（Maria Troncatti）為聖人。

教宗於24日在誦念三鐘經活動後說，弗拉薩蒂將於明年8月3日禧年青年日活動期間、恰逢他於1925年7月4日逝世一百週年的機會上榮列聖品。現今因他的轉禱而顯的奇跡獲得承認。

新聖人弗拉薩蒂於1901年4月6日在意大利都靈一個上層資產階級家庭出生。他的父親阿爾弗雷（Alfredo）是一名不可知論的記者，創辦並領導了《新聞報》。他的母親讓兩個孩子，即皮耶·喬治和他的妹妹盧恰娜(Luciana)接受了宗教教育。皮耶·喬治在耶穌會辦的“社會學院”學習期間，開始每日領聖體。他註冊都靈的技術綜合大學工程系，後來，為了“能夠在礦工中更好的服事基督”，他加入了意大利公教大學聯盟，在那裡加強了基督信仰培育，通過每天領聖體、默想天主聖言和常辦告解來滋養信仰，並不懈地參加社會使徒工作。

後來，皮耶·喬治加入道明會第三會，利用業餘時間救濟最貧窮的人和邊緣人。他反對法西斯獨裁政權，於是加入了人民黨。皮耶·喬治可能是在照顧貧困者時感染了爆發性脊髓灰質炎，去世時年僅24歲。若望保祿二世教宗於1990年5月20日冊封他為真福。

另一位新聖人是特龍卡蒂修女，她於1883年2月在意大利一個處境低微的家庭出生，她在田間勞作和放牧，也積極參與堂區生活。她被母佑會的神恩和靈修所吸引，克服了父親的反對，加入該修會。

1922年，特龍卡蒂修女被派往厄瓜多爾，在印第安人當中傳教，在那裡建立醫院、給予需要者精神上的陪伴、照顧貧困者和臨終者，以及推動女性的培育工作。在她克服了許多疾病後，1969年8月25日在飛往基多參加退省時因飛機事故而去世。因她的代禱而出現的奇跡得到教會的承認。

在聖座封聖部頒布的法令中，也承認了克羅地亞薩格勒布輔理主教若瑟·朗（Giuseppe Lang）的聖德，宣布他為可敬者。若瑟·朗於1857年1月25日在克羅地亞出生，1924年11月1日在克羅地亞薩格勒布安息主懷。

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