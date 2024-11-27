越南的一位司鐸和剛果民主共和國的一位平信徒將榮列真福品
（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月25日接見了聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機，授權該部會頒布法令，冊封越南長寶葉（Francesco Saverio Tru’o’ng Bǚu Diệp）神父和剛果民主共和國平信徒弗洛里貝爾（Floribert Bwana Chui Bin Kositi）為真福。
長寶葉神父1897年1月1日在越南安江省新德出生，1924年晉鐸。最初他是在柬埔寨的越南團體的牧靈工作合作者，隨後被召回越南，在大修院教書，之後被派到薄寮省，他在那裡建立了6個新團體，並從事聖召牧靈工作。
第二次世界大戰結束時，越南很多區域被得到武裝暴力團伙支持的富裕大地主掠奪。長寶葉神父堂區的土地也遭到掠奪，居民受到威脅。作為公民權利的捍衛者，儘管有人建議神父到安全的地方躲避一下，但他不願意離開自己的團體。1946年3月12日，神父和其他人被一群民兵俘虜，關在一個存放大米的倉庫中，並從那裡被帶走接受審訊。數天後，他的遺體在一個溝渠中被發現。
另一位殉道真福是剛果民主共和國的平信徒弗洛里貝爾。他於2007年6月8日在戈馬在仇恨信仰的氛圍下遭殺害。弗洛里貝爾1981年6月13日在戈馬一個富裕的家庭中出生，家庭有能力供他在最好的學校讀書。他積極的參加堂區活動，成為戈馬大學天主教學生的榜樣，他在社會事務上的努力也受到教員和教會當局的讚賞。
正是在大學中，弗洛里貝爾認識了聖艾智德團體，成為該團體在當地的領導人之一。在那動盪的年代，他帶起其他同齡人在邊界城市為最貧困者服務。1994年盧旺達發生大屠殺後很多難民來到那裡。弗洛里貝爾法學系畢業後在首都金沙薩實習，之後開始在戈馬海關工作，負責檢查進入該國的食品。他抵拒了賄賂的誘惑，頂著壓力不許變質的大米入境，並下令將之銷毀。懷恨他的人於是對他進行報復，他在2007年7月7日被身分不明的人綁架，兩天後，一名騎摩托車的人發現了他遭受酷刑和毆打的遺體。
教宗方濟各除了授權封聖部冊封這兩位殉道者為真福外，也授權該部會頒布法令，承認對西班牙人十字架的若望納（Giovanna della Croce）的敬禮，數個世紀以來，她被尊稱為真福。十字架的若望納是聖方濟各第三會的隱修女、馬德里庫瓦斯十字架的聖瑪利亞修院院長。1481年5月3日生於現今的西班牙努曼西亞德拉薩格拉，1534年5月3日在西班牙去世。
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