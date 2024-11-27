越南的一位司鐸和剛果民主共和國的一位平信徒將榮列真福品

聖座頒布法令，將冊封越南和剛果民主共和國的殉道者長寶葉神父和平信徒弗洛里貝爾為真福。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月25日接見了聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機，授權該部會頒布法令，冊封越南長寶葉（Francesco Saverio Tru’o’ng Bǚu Diệp）神父和剛果民主共和國平信徒弗洛里貝爾（Floribert Bwana Chui Bin Kositi）為真福。

長寶葉神父1897年1月1日在越南安江省新德出生，1924年晉鐸。最初他是在柬埔寨的越南團體的牧靈工作合作者，隨後被召回越南，在大修院教書，之後被派到薄寮省，他在那裡建立了6個新團體，並從事聖召牧靈工作。

第二次世界大戰結束時，越南很多區域被得到武裝暴力團伙支持的富裕大地主掠奪。長寶葉神父堂區的土地也遭到掠奪，居民受到威脅。作為公民權利的捍衛者，儘管有人建議神父到安全的地方躲避一下，但他不願意離開自己的團體。1946年3月12日，神父和其他人被一群民兵俘虜，關在一個存放大米的倉庫中，並從那裡被帶走接受審訊。數天後，他的遺體在一個溝渠中被發現。

另一位殉道真福是剛果民主共和國的平信徒弗洛里貝爾。他於2007年6月8日在戈馬在仇恨信仰的氛圍下遭殺害。弗洛里貝爾1981年6月13日在戈馬一個富裕的家庭中出生，家庭有能力供他在最好的學校讀書。他積極的參加堂區活動，成為戈馬大學天主教學生的榜樣，他在社會事務上的努力也受到教員和教會當局的讚賞。

正是在大學中，弗洛里貝爾認識了聖艾智德團體，成為該團體在當地的領導人之一。在那動盪的年代，他帶起其他同齡人在邊界城市為最貧困者服務。1994年盧旺達發生大屠殺後很多難民來到那裡。弗洛里貝爾法學系畢業後在首都金沙薩實習，之後開始在戈馬海關工作，負責檢查進入該國的食品。他抵拒了賄賂的誘惑，頂著壓力不許變質的大米入境，並下令將之銷毀。懷恨他的人於是對他進行報復，他在2007年7月7日被身分不明的人綁架，兩天後，一名騎摩托車的人發現了他遭受酷刑和毆打的遺體。

教宗方濟各除了授權封聖部冊封這兩位殉道者為真福外，也授權該部會頒布法令，承認對西班牙人十字架的若望納（Giovanna della Croce）的敬禮，數個世紀以來，她被尊稱為真福。十字架的若望納是聖方濟各第三會的隱修女、馬德里庫瓦斯十字架的聖瑪利亞修院院長。1481年5月3日生於現今的西班牙努曼西亞德拉薩格拉，1534年5月3日在西班牙去世。

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