伯多祿宗徒之墓和聖門加裝攝像頭，以便從遠方參與禧年

福爾圖納托神父與佩佩蒙席在記者會上介紹大殿新推出的刊物和聖年加裝攝像頭的計劃。

（梵蒂岡新聞網）在科技的輔助下，以不同的目光來祈禱。從今年12月2日起，在攝像頭的協助下，信友們將能在網上造訪聖伯多祿宗徒的墓和禧年聖門。佩佩（Orazio Pepe）蒙席代表聖伯多祿大殿總鐸甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機於11月25日在聖座新聞室的記者會上宣布這項消息，並且展示了聖伯多祿工程處內一間用於接待記者的多功能會議廳。

同時，聖伯多祿大殿也推出了一份題名為《聖伯多祿廣場》的新刊物，以意大利文、英文和西班牙文發行。負責大殿傳播工作的福爾圖納托（Enzo Fortunato）神父稱之為「傳播的挑戰」，由教宗方濟各親自回答讀者的提問。福爾圖納托神父指出，這些讀者是普通人，包括「青年、一家之父和老婦人」。

在創刊號中，教宗首先回答了一名傷心的老婦人。她很難過地看到她的第三個小孫女無法領洗，因為孩子的家長在青少年時期遠離了教會。

佩佩蒙席解釋道，在教宗方濟各的授意下，這份刊物取名為《聖伯多祿廣場》，以成為開放與接納的象徵。它讓人想到聖伯多祿廣場上的貝尼尼廊柱，也就是在精神上擁抱那些具有現實意義的課題和見證。

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