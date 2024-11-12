新真福帕迪利亞：忠信的司鐸，貧窮者和小商販的朋友

新真福是十字架修女會共同創始人。在冊封真福彌撒中，聖座封聖部部長強調了他與上主的“深厚結合”，以及他對塞維利亞貧困和病患團體的關注。

（梵蒂岡新聞網）他是一位“無償的施予者”，因他無私的愛德事業而得此稱。他是一位“不尋常的神父”，將流浪者和小商販視為朋友，走近塞維利亞少有人敢踏足的貧困街區中的窮苦之人。他與上主有著“深厚的結合”，這是他“內在力量”的源泉。”11月9日，聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機在西班牙塞維利亞主教座堂舉行冊封真福彌撒中，如此刻畫了新真福若瑟·托雷斯·帕迪利亞（José Torres Padilla）的形象。

厄則克爾先知書中的水流

聖座封聖部部長從厄則克爾先知書的禮儀選讀經文出發，將這位西班牙司鐸與聖依西多祿對該福音節選的評論相聯繫。樞機指出，“有水從聖殿門限下邊湧出”（四七1）的景象具有雙重意義：首先是“洗禮，這水使所有口渴的人得到解渴與安慰”；其次，“先知神視所說的有水是從聖殿右側流出”，暗示了從“十字架上基督的肋旁”，“流出血與水”。

行動中的默觀者

樞機把這幅“賦予生命、更新萬物且結出豐碩果實的水流”形象，延伸至新真福若瑟·托雷斯·帕迪利亞身上，稱他為“始終忠信的司鐸”，一位“隨時準備奉獻自我、從自我中走出，以愛德之心接近他人”的人。這一特質使這位西班牙司鐸展現出“生活的合一”，並成為“在行動中的默觀者”。

學習、默想與具體的服務

塞梅拉羅樞機繼續回顧了新真福帕迪利亞的性格特徵，如他能夠將祈禱與學習結合：“每天花費兩小時學習，接著用三小時默想所學內容”。但這並不妨礙他將每天的時間貢獻給最需要幫助的人。他向有志成為司鐸的人以及“擁有聖召使命的年輕女性”提供經濟支持，若她們面臨“危險”，他更會不遺餘力地為她們尋找“接納她們的家庭”。

在塞維利亞的“錯誤一側”

新真福的一生“在貧困中”度過，只穿著一件打滿補丁的長袍，與窮人和病患為伴。這些人往往被排擠到瓜達爾基維爾河“錯誤一側”的街區，那裡充斥著犯罪活動。然而，這位西班牙司鐸毫無畏懼地前往那裡，為他們打掃整理床鋪。

“聖德激勵我們相遇”

塞梅拉羅樞機最後談到“聖德激勵我們相遇”。他引用教宗方濟各的話說，這種合一反映了天主的合一，即“這是我們基督徒之間的關係的根源”，這是一座“熾熱的愛的火爐”，能夠焚毀“我們的自私、偏見，以及內在和外在的分裂”。這種經歷帶來了與天主最終“共融”的“堅定信念”。

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