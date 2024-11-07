塔格萊談《祂愛了我們》：成為朝聖者，與他人分享耶穌聖心的愛

聖座福音傳播部代理部長評述教宗的新通諭《祂愛了我們》（Dilexit nos）。他強調，透過耶穌聖心流露的愛，我們能理解教宗方濟各牧職內的所有重要文件和行動。

（梵蒂岡新聞網）“可以說，我就是我的心，因為它使我與眾不同，賦予我靈性的身份，並讓我與他人共融。”這是教宗方濟各於10月24日頒布的通諭《祂愛了我們》中的重要段落之一。這份訓導雖然沒有《願祢受贊頌》和《眾位弟兄》這兩部社會通諭引起廣泛關注，但卻是理解教宗方濟各整個牧職的關鍵。《祂愛了我們》也有助於更好地理解最近剛結束的同道偕行世界主教會議和即將開始的禧年。

在菲律賓，耶穌聖心的敬禮非常流行，尤其是最樸實的天主子民。為此，梵蒂岡新聞網特別採訪了聖座福音傳播部代理部長、菲律賓籍塔格萊樞機。他說：“耶穌聖心的敬禮在菲律賓廣泛流傳。我們感謝那些以‘聖心’命名的諸多修會，感謝耶穌會和‘祈禱宗會’在各教區、堂區、學校和家庭中推廣這項敬禮。除了每月第一個星期五的守夜祈禱，人們還習慣在家中供奉耶穌聖心加冕像。我們祈求耶穌聖心以其慈悲與愛引導並管理我們的家庭和國家。這份祈禱出自一個曾因不公、貪婪、腐敗和冷漠而受傷的民族的心靈。對耶穌聖心的敬禮也提醒我們，要不斷祈求耶穌改變我們的心，使我們的心像祂一樣。時至今日，在某些場合，我們仍會頌唱1937年在馬尼拉舉辦國際聖體大會的官方主題曲，這是一首西班牙文的聖心讚歌，菲律賓人民將自己的心奉獻給耶穌。”

禧年即將到來，這是一個恩寵、和解與解放之年，關於耶穌聖心的通諭如何與即將到來的禧年相連接？塔格萊樞機表示：“首先，耶穌的聖心是一個充滿傳教使命的心，通過一顆人性的心，將滿溢的天主聖愛帶給所有人，帶給人類的所有境況以及整個受造界。耶穌聖心的慈愛為破碎的世界帶來希望，尤其是那些在自己生活中看不到救贖可能的人。教宗方濟各邀請我們在心中接受耶穌的愛，並讓這份愛毫無阻礙地流向他人和社會。《祂愛了我們》通諭為這次禧年提供了寶貴的靈性和傳教使命資源，幫助我們每個人準備成為朝聖者，與他人分享耶穌的愛——這愛解放了所有心靈，驅散了恐懼、驕傲、自私、冷漠、復仇與絕望。因為祂愛了我們，我們才擁有希望。”

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