帕羅林樞機：在與中國的對話中，利瑪竇是一個參照點

宗座額我略大學舉辦關於利瑪竇神父的專題會議，帕羅林樞機出席並發表演講。他指出，利瑪竇的方法證明，做一個地道的中國人和好公民與做一個基督徒並不存在任何矛盾。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機11月15日上午出席了在宗座額我略大學舉辦的“友誼、對話與和平的遺產”專題會議，並發表了演講。這次會議紀念將福音傳入中國內地的耶穌會士利瑪竇（Matteo Ricci）神父。會議間隙，帕羅林樞機在與一些記者的交談中表示，利瑪竇神父的形象和他在那個背景中的傳教工作有助於並將繼續幫助聖座多年來與北京進行的接觸。這種接觸促成主教任命的臨時協議於今年10月又延續了4年。

利瑪竇的教導有助於與中國的對話

帕羅林樞機說，“在與中國對話的整個過程中，利瑪竇向來是一個值得參考的人物，這是因為他道德高尚，但最重要的是他在中西方文化之間所扮演的橋樑角色，以及他為信仰本地化所付出的巨大努力，以一個我們現在使用、但實際上當時已經存在的方法證明，做一個地道的中國人和好公民與做一個基督徒並不存在任何矛盾。相反，福音給中國文化注入活力”。帕羅林樞機強調，因此，“利瑪竇的這一偉大教導仍合乎時宜，如今我們繼續從中受到啟發”。

“耐心和勇氣 ”是聖座國務卿指出的兩個“基本態度”，將它們作為繼續關於中國事務的指導方針。樞機在會議間隙補充說，“這項工作也取得了進展，例如協議已確認為4年。然後是中國主教出席了世界主教會議，而且全程參加，這是相遇和分享的一個極美妙的經驗。因此，我們不可輕視這些微小跡象的重要性，它們應被理解為一種更多的理解及合作，同時考慮到中國現實的特性”。

中美之間的關係

樞機被問道，由特朗普（Donald Trump）擔任總統的美國新政府似乎無意與中國建立對話，而意大利，尤其聖座卻主張對話。關於這一點，帕羅林樞機表明：“我們嘗試受某些原則的啟發，走自己的路，很難說別人該做什麼......。”樞機重申，當然，“對我們來說，對話的原則仍是基本原則。昨天晚上，我們談到西爾韋斯特里尼（Silvestrini）樞機為和平與對話作出的努力，他曾說為預防和克服衝突，唯一的方法就是彼此直接對話。因此，對我們來說，這不單是策略，更是實質的問題”。

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