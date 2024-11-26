西班牙籍阿尤索樞機安息主懷：推動宗教間對話的重要人物

西班牙籍樞機、聖座宗教交談部部長阿尤索樞機安息主懷，享年72歲。他因健康狀況在最近一段時間被迫住院，最終於羅馬傑梅利醫院辭世。阿茲哈爾大伊瑪目評價他為“為全人類服務的典範”，並對他在促進與穆斯林關係方面的顯著努力給予高度讚揚。

（梵蒂岡新聞網）阿尤索（Miguel Ángel Ayuso Guixot）樞機是一位謙遜、溫和、智慧非凡且信仰深厚的人物。許多人在回憶他時，提到經常能看到他走在和解大道上，邊低聲祈禱邊步行前往辦公室。阿尤索樞機於11月25日安息主懷，享年72歲。在他辭世的當天上午，教宗方濟各在接見國際耆那教代表團時，特別提到這位西班牙樞機：“他現在健康狀況非常糟糕，已到了生命的盡頭。”

健康問題

阿尤索樞機長期以來飽受健康狀況困擾，多次住院並接受手術治療。這使他未能在今年9月隨教宗方濟各前往東南亞和大洋洲牧靈訪問，此次訪問的宗教對話特性尤為顯著。阿尤索樞機是一位深諳伊斯蘭文化與阿拉伯世界的專家，他稱教宗方濟各對天主教會占少數的國家進行訪問，是“兄弟情誼之旅”。通過這些訪問，旨在鞏固宗教間的對話，而阿尤索樞機幾乎總是陪伴在側。

與教宗在世界上同行

2019年，阿尤索樞機作為聖座宗教交談委員會秘書長，隨教宗訪問了阿拉伯聯合酋長國和摩洛哥。同年11月，他以聖座宗教交談部部長的身份參與了教宗的泰國與日本之行，他在這一年的10月5日剛被擢升為樞機。他也出席了教宗2021年3月前往伊拉克的歷史性訪問，這是新冠疫情後教宗的首次國際之旅。在這片亞巴郎的故土上，阿尤索樞機表示，這次訪問“為一個受創的國家注入了活力”。他提到，這次訪問讓世界不僅記得伊拉克遭受的暴力與破壞，還記得其人民的喜悅和歡欣。

2022年，阿尤索樞機隨教宗訪問了哈薩克斯坦和巴林，並於次年兩次單獨前往巴林和阿布扎比，分別主持阿拉伯半島北部宗座代牧區阿爾多·貝拉爾迪（Aldo Berardi）主教的祝聖禮，以及為阿拉伯殉道者禧年開啓聖門。他也參與了2023年9月的蒙古訪問。但隨後，他的病情迅速惡化。

阿茲哈爾大伊瑪目的哀悼

阿尤索樞機的離世引發了伊斯蘭世界的深切哀悼，首先來自享有盛譽的阿茲哈爾大學。大伊瑪目塔伊布（Ahmad Al-Tayyeb）發表正式聲明，向教宗方濟各“表達最深切的哀悼”，他祈求“全能的天主賜予已故樞機的家人、親屬及摯愛者以安慰與力量”，特別稱讚阿尤索樞機“是一位為人類服務的傑出典範”，並高度評價他在促進與穆斯林、尤其是阿茲哈爾大學及穆斯林長老委員會（MCE）關係方面的卓越貢獻。聲明中還提到，阿尤索樞機在傳播《人類兄弟情誼》文件方面發揮了核心作用。

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