阿尤索樞機葬禮：真正屬於教會的人

聖座宗教交談部部長阿尤索樞機的殯葬彌撒在梵蒂岡舉行，其他宗教的代表，尤其是穆斯林代表，前來參加葬禮。樞機團團長雷樞機在講道中指出，阿尤索樞機「將每一個人，不論其種族、語言或處境，都視為唯一人類大家庭的一員」。教宗親自主持了最後告別禮。

（梵蒂岡新聞網）聖座宗教交談部部長阿尤索（Miguel Ángel Ayuso Guixot）樞機的殯葬彌撒於11月27日在梵蒂岡聖伯多祿大殿舉行，由樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機主祭。他在講道中指出，阿尤索樞機「本著友愛和善意，投入與所有人的對話」，這是他為教會、其他宗教信徒和認識他的人留下的「一堂生命的課」。很多認識他的人都讚賞他的謙恭、謹慎和才智。

這位西班牙籍樞機於11月25日在羅馬傑梅利醫院安息主懷。大約60名神父和主教在他的殯葬彌撒共祭，並由教宗主持最後告別禮。依照阿尤索樞機的遺願，他的遺體將送回故鄉塞維利亞安葬。

眾多其他宗教代表出席葬禮

阿尤索樞機出生在一個人丁興旺的家庭，共有9個兄弟姊妹。參加葬禮的除了他的家人以外，也有很多其他宗教的代表，尤其是穆斯林，例如：人類兄弟情誼高層委員會、亞巴郎大家庭之家、穆斯林長老委員會、羅馬大清真寺等機構的成員。此外，聖座宗教交談部職員、他的金邦尼會同會弟兄，以及許多朋友也出席了葬禮。面對阿尤索樞機的木棺，所有參禮者神色哀戚，向這位溫良且心思細膩的人道別。

雷樞機在講道中表示，阿尤索樞機「將每一個人，不論其種族、語言或處境，都視為唯一人類大家庭的一員」。接著，雷樞機回顧了阿尤索樞機的生平：他先後在塞維利亞和羅馬求學，在宗座傳信大學和宗座阿拉伯及伊斯蘭學院唸書；隨後，他在埃及傳教並擔任拉丁禮團體的本堂神父，接納及協助在開羅的蘇丹青年，包括學生、移民和難民；在蘇丹內戰期間，他在喀土穆教授伊斯蘭學；之後他當了宗座阿拉伯及伊斯蘭學院的院長，然後在聖座宗教交談委員會服務，先是擔任秘書長，後來接替托朗（Jean-Louis Tauran）樞機的職務擔任主席。

風格活潑

阿尤索蒙教宗方濟各任命為主教，並由他擢升為樞機。藉著《你們去宣講福音》宗座憲章，阿尤索樞機領導的委員會升格為聖座宗教交談部。雷樞機指出，阿尤索部長「以活潑的風格從事廣泛的工作」，「馬不停蹄地在世界各地執行公務和旅行，向伊斯蘭教、印度教、佛教、錫克教、神道教、儒教和許多傳統宗教的弟兄姊妹作見證，這些宗教要通過個人友誼才能建立對話」。他堅信，「與不同宗教傳統的人的對話之路是教會與生俱來的使命的一部分」。

與教宗同行的友愛之旅

每當教宗前往天主教徒占少數的國家進行使徒訪問時，阿尤索樞機尤其有機會與他同行。他喜歡稱之為「友愛之旅」，比方說：2019年在阿布扎比的旅行，當時教宗與大伊瑪目塔伊布（Al-Tayyeb）簽署了關於人類手足情誼的文件；2021年，阿尤索樞機隨同教宗方濟各在伊拉克，即亞巴郎之地，進行了「歷史性」訪問。

真正屬於教會的人

後來，由於生病的緣故，阿尤索樞機多次住院，不得不放慢工作的節奏，尤其是必須離開羅馬的活動。他曾經向親近的人吐露說，他很難過不能伴隨貝爾格里奧教宗一起前往亞洲和大洋洲訪問。

雷樞機肯定阿尤索樞機是「真正屬於教會的人，得到信仰和祈禱精神的支持」。「他向與人相關的一切敞開心扉，關心人的益處。他懷著憐憫之心善待那些需要援助的人，不分信徒和非信徒」。

雷樞機最後總結道：「健康問題促使他放慢腳步，卻沒有削弱他與其他宗教進行交談的承諾，他全力投入這項服務，奉獻到底。」

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