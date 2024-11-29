耶穌聖嬰兒童醫院2024年聖誕活動：一份改變病童心情的禮物

梵蒂岡耶穌聖嬰兒童醫院發起一項活動，旨在籌集資金支持為病童親屬免費提供住宿的“接待計劃”。

（梵蒂岡新聞網）聖誕節應該是所有兒童在家庭和溫馨的地方與所愛的人分享喜悅的時刻。為了給在聖誕節期間在羅馬耶穌聖嬰兒童醫院接受治療的病童提供“一個遠離家的家”，兒童醫院11月28日啟動了一項“為在醫院過聖誕節的人，真正的禮物是你”的活動。

教宗的醫院發布的新聞稿中寫道，這是一個籌集資金支持“接待計劃”的項目，免費為病童親屬提供住宿的項目，通過32個住宿設施網絡，每年為差不多3000個家庭提供大約14萬次住宿。兒童醫院解釋說，這些住房，“為病童和他們的家庭來說是一個真正的庇護所，即使在最艱難時刻，比如在聖誕節期間住院接受治療，他們在那裡找到了家的溫暖。在那裡，每一個人對他人的關懷舉動都是一份真正的禮物，一份與眾不同的禮物”。

耶穌聖嬰醫院的舉措的見證者是一名在醫院度過了一小段時間，包括他的第一個聖誕節的男童的母親：儘管遠離家庭，但並不孤單，因為在“接待計劃”的設施中，在裝飾聖誕樹的燈光下，儘管發生了一切，母子得到了關愛和力量。今年，醫院附近的人將收到一個由一位女病童用紙做的小天使，他們要像住院的孩子一樣，將小天使掛在自己家中的聖誕樹上。如此，在捐贈者和接受治療病童的家庭之間建立一種想像的關係。

耶穌聖嬰兒童醫院院長奧內斯蒂（Tiziano Onesti）呼籲慷慨解囊，他呼籲的對象是“所有接受和贊同我們價值觀的人，以及那些儘管沒有身受親人患病的悲痛，但渴望成為我們的兒童和他們的家庭最寶貴的禮物的人”。

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