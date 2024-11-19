科赫樞機：梅茲格神父是在被撕裂的世界中見證基督的人

聖座促進基督信徒合一部部長科赫樞機在德國弗賴堡主教座堂主持彌撒，冊封1944年遭納粹殺害的梅茨格神父為真福。在講道中，他稱“梅茨格神父是在被撕裂的世界中見證基督的人”。

（梵蒂岡新聞網）聖座促進基督信徒合一部部長科赫（Kurt Koch）樞機11月17日在德國弗賴堡主教座堂主持彌撒，冊封殉道者若瑟‧梅茨格(Max Josef Metzger)神父為真福。梅茨格神父1944年遭納粹殺害，為主致命。科赫樞機在彌撒講道中指出，殉道者若瑟‧梅茨格神父是“在被納粹撕裂的世界中見證基督的人”。“我們也生活在一個被嚴重撕裂的世界中，就如他一樣，我們蒙召成為基督的見證人，也要與在當今世界中氾濫的意識形態做抗爭。”

梅茨格神父1887年出生於德國黑森林（Foresta Nera）地區，是和平與大公合一運動的早期倡導者。在經歷了第一次世界大戰之後，他制定了一項“國際宗教和平計劃”，並將其呈給本篤十五世教宗。教宗稱這場戰爭是“毫無價值的流血犧牲”，並支持梅茨格神父對促進國際間諒解與和解的關注。

1919年，梅茨格神父成立了“德國天主教徒和平協會”。此後，他致力於大公運動，並成為“至聖”（Una Sancta）團體的共同創始人。他曾在監獄也寫信給庇護十二世教宗，表示：“唯有基督徒和基督信仰教會彼此和解，教會才能以令人相信的方式支持和平”。科赫樞機指出，梅茲格神父的話至今仍被視為是對基督徒合一的呼籲。

梅茨格神父於1943年遭蓋世太保逮捕，並在隔年的不實指控中被判犯有“重大叛國罪及與敵同謀罪”。1944年4月17日，梅茨格神父在勃蘭登堡-戈爾登（Brandenburg-Görden）監獄被送上斷頭台，為主獻出了生命。監獄專職司鐸後來作證說，梅茲格神父臨刑前“眼睛閃爍著喜悅的光芒”。

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