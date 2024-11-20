聖伯多祿廣場聖誕樹點燈和馬槽揭幕儀式將於12月7日舉行

今年矗立在聖伯多祿廣場上的聖誕樹和聖誕馬槽佈置由意大利贈送，聖誕樹和馬槽點燈及揭幕儀式將於下個月7日舉行。

（梵蒂岡新聞網）聖伯多祿廣場上的聖誕樹點燈和聖誕馬槽揭幕儀式將於12月7日傍晚6點半舉行。屆時，梵蒂岡城國政府主席貝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）樞機和秘書長彼得里尼（Raffaella Petrini）修女將主持儀式。今年的聖誕樹和馬槽由意大利贈送。

當天上午，將為放置在保祿六世大廳的“2024年白冷城耶穌聖誕”馬槽揭幕，這個馬槽是由白冷本地工匠製作完成的。巴勒斯坦駐聖座大使館的代表也將出席揭幕禮。同時，教宗將在保祿六世大廳接見聖伯多祿廣場上的聖誕樹和馬槽的捐贈者代表團，他們將正式向教宗敬獻這份聖誕禮物。

矗立在聖伯多祿廣場上的聖誕馬槽來自意大利北部戈里齊亞教區格拉多(Grado)，聖誕樹則來自特倫托教區的萊德羅（Ledro）。這兩個地方的代表團也將出席7日傍晚廣場上的聖誕樹點燈和馬槽揭幕儀式。

格拉多居民贈送的聖誕馬槽，除了以耶穌聖嬰誕生為中心外，還以表達愛為目的，展現了充滿了愛心和勤勞的日常生活場景。這個馬槽由格萊多40名志願者、專業人士和藝術家組成的團隊製作完成。

聖誕馬槽設置在場景裡的瀉湖中。過去，曾有數百名格拉多人長期在瀉湖中居住，他們住在卡索內（Casone），一種典型的蘆葦建築中。聖嬰的馬槽安置在一個“卡索內”中。整個佈置，以上個世紀的鄉間為背景。

來自特倫托萊德羅的聖誕樹是一棵高29米的樅樹，樹齡已到自然更替階段。因此，選擇這棵樹不僅是出於美觀，也是出於生態責任。聖伯多祿廣場上的聖誕樹和聖誕馬槽將保留到明年元月12日主受洗節聖誕期結束為止，供朝聖者和遊客欣賞。

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