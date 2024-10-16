祖皮樞機在莫斯科與安東尼總主教談烏克蘭衝突的人道問題

教宗特使祖皮樞機10月15日在莫斯科的第二天，拜訪了莫斯科宗主教府對外教會關係部門主席安東尼總主教。當天上午，樞機也會晤了俄羅斯聯邦總統兒童權利專員利沃娃－別洛娃。

（梵蒂岡新聞網）教宗特使、意大利主教團主席祖皮樞機10月15日率代表團與莫斯科宗主教府對外教會關係部門主席、沃洛科拉姆斯克總主教安東尼（Antonij）及其代表團會晤，雙方以烏克蘭衝突引起的人道問題為中心進行交談。樞機這二度訪莫斯科，為“促成烏克蘭兒童與家人團聚及交換俘虜，以達成熱切期盼的和平”。會晤前，樞機於當天上午先會見了俄羅斯聯邦總統兒童權利專員利沃娃－別洛娃（Maria lvova-belova）。

據莫斯科宗主教府網站報導，祖皮樞機與安東尼總主教會晤時，聖座駐莫斯科大使達涅洛總主教也在場。該網站報導這項會晤消息的同時，並發布了幾張相關的照片，其中一張是祖皮樞機和安東尼總主教面對面的坐在一張長桌前。

沃洛科拉姆斯克總主教安東尼“代表莫斯科及全俄羅斯東正教宗主教基利爾（Kirill）問候了賓客”。宗主教府的一份公告稱，“在會談中，雙方討論了與烏克蘭衝突有關的人道主義問題，以及其他雙方關注的課題”。

祖皮樞機去年首次前往俄羅斯履行教宗託付給他的使命時，曾與俄羅斯聯邦總統兒童權利專員利沃娃－別洛娃會晤。關於今年10月15日雙方的會晤，後者在其Telegram即時通信軟件上發布消息說，兩人的會談仍是“建設性的”，並指出“與教宗特使和聖座駐莫斯科大使館的合作持續了一年多”。

祖皮樞機和兒童權利專員沃娃－別洛娃會談的焦點是遣返被強行帶到俄羅斯的烏克蘭兒童。據基輔政府稱，有超過1.9萬名兒童被帶走。目前一小群孩子已經與家人團聚，這得益於聖座開啟的調解渠道。工作仍在繼續。沃娃－別洛娃提到她與祖皮樞機會晤的細節時說，“我們談論了結果，以及為了包括來自俄羅斯和烏克蘭的家庭及兒童的益處，進行進一步的互動。在俄羅斯外交部的參與下，我們正在做此事。我們決定繼續合作”。

祖皮樞機10月14日抵達莫斯科後，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Serghei Lavrov）“討論了在烏克蘭衝突情況下，在人道救援領域的合作”，以及其他有關國際局勢的課題。俄羅斯外交部的一份相關公告強調了俄羅斯與梵蒂岡對話的“建設性發展”。

（16.10.2024）鏈接網址：www.vaticannews.cn

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