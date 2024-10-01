聖座修會部將訪視聖伯多祿司鐸兄弟會

聖座奉獻生活及使徒團體部在一份公告中宣布將訪視聖伯多祿司鐸兄弟會。

（梵蒂岡新聞網）聖座奉獻生活及使徒團體部日前宣布將對聖伯多祿司鐸兄弟會進行訪視，“目的是加深對這個宗座管轄的使徒生活團的了解，在跟隨基督的道路上為其提供更適當的幫助”。就如《你們去宣講福音》宗座憲章中所寫的，聖座該部會的職責是“推行、激勵和規範那些實踐福音勸諭的方法，使之符合奉獻生活所認可的形式，以及整個拉丁禮教會使徒生活團的生活和活動的一切相關事宜”。

聖座奉獻生活及使徒團體部的公告稱，這次訪視旨在增進認識，其背景是“陪伴當初由聖座‘天主的教會’委員會成立的那些團體，在教宗方濟各《傳統的守護者》手諭下變成本部會管轄的奉獻生活會和使徒生活團的進程”。

聖伯多祿司鐸兄弟會在其網站上介紹，該機構是“宗座管轄的使徒生活團”，也就是說，它是“一個不宣發修會誓願的司鐸團體，但在天主教會中一起為共同使命而工作”。該兄弟會肩負“雙重使命”：一重使命是“按照禮儀傳統，即通常稱的羅馬禮特殊形式，培育並聖化司鐸”，另一重使命是，“照顧人靈和從事牧靈工作，為教會服務”。

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