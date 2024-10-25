聖座發表排燈節賀函：基督徒與印度教徒共創和諧

聖座宗教交談部為印度教排燈節發表賀函：宗教具有「巨大潛力」去創造社會祥和共處的有利條件。

（梵蒂岡新聞網）世界各地的印度教徒將於今年10月31日慶祝排燈節。在此機會上，聖座宗教交談部發表賀函，期勉印度教徒與基督徒在多元中共創和諧，以遏止「原教旨主義、極端主義、狂熱主義、種族主義和極端民族主義」。這些意識形態在世界各地「摧毀和諧，在人與人之間散布懷疑、偏見、不信任、仇恨和恐懼，阻撓人們建立那些支撐手足情誼和人際友愛的聯繫」。

多元性遭到抵拒

賀函指出，我們城市和國家的差異性越來越大，「幾乎在世界每個角落，不同文化、宗教、種族、語言、意識形態的人比鄰而居，有的出於選擇，有的純屬偶然」。很多人將這種多元視為彼此成長、學習和充實的機遇，同時也有人加以抵拒，「把它看作是對和諧的潛在威脅」。

共創和諧

關於基督徒與印度教徒能如何在多元中共創和諧，聖座宗教交談部在賀函中提出幾點省思。首先，歷史展現出，「人類總是難以和睦共處。實際上，每當民眾之間出現多元和差異時，往往會流露出帶有敵意卻又不明顯的抵拒」。因此，多元促使我們「集結眾人之力來建設和諧」。此外，「要撒播和諧的種子並有所收穫，只能通過尊重多元，為所有人提供進步及融入社會的機會」。

含有歧視意味的意識形態

「在天主的計劃中，多元和差異不是對任何人生存的威脅，卻是和諧共存的恩典。它有如一座多形狀建築物的關係鑲嵌作品，各種膚色、信仰和文化的人都能在其中融洽相處。」

再者，多元和差異也「以許多表達方式呈現出我們共同的人性，使我們變得豐富多彩，尊重多元」。

「不幸的是，天主通過其威能在多元中並藉著多元促進和諧的願景被取代，取而代之的是那些助長排斥、歧視和隨波逐流的意識形態」。

宗教的「巨大潛力」

現在比以往更需要「重新發現天主對世人的計劃，並且在我們的團體、城市和國家內滋養友愛的精神」。如此一來，「我們將能建設橋樑，剷除道德、經濟和社會上各種形式的懊惱與失和」。這關乎「所有人的集體努力」，包括個人、家庭、教育機構、媒體、團體和國家在內，因為「每個人都必須致力於打破成見，促進同理心和敏感度，尊重異己」。

賀函最後寫道，宗教具有「巨大潛力」去創造社會祥和共處的有利條件。各宗教的所有負責人員都肩負著鼓勵其追隨者為和諧奮鬥的神聖義務。

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